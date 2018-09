20-jähriger Biker stirbt bei Unfall im Nürnberger Land

Junger Mann stürzte mit Motorrad - Straße war bis 22 Uhr gesperrt - vor 1 Stunde

ALFELD - Am Sonntagabend fuhr ein junger Motorradfahrer von Alfeld auf der Staatsstraße in Richtung Thalheim im Nürnberger Land. In einer Linkskurve stürzte der Biker aus ungeklärter Ursache und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Laut Angaben der Polizei war der 20-Jährige gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorrad im Nürnberger Land unterwegs - er befuhr die Staatsstraße von Alfeld in Richtung Thalheim. In einer Linkskurze auf der Strecke stürzte der 20-Jährige von seiner Maschine, der Grund dafür ist laut Polizei noch völlig unklar. Er verletzte sich dabei jedoch schwer. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle.

Die Polizei Hersbruck übernahm die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt. Bis etwa 22 Uhr blieb die Staatsstraße gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.