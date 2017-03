"Anker der Verlässlichkeit": JHV der Feuerwehr Hersbruck

HERSBRUCK - "Ihr seid für uns ein Anker der Verlässlichkeit", sagte zweiter Bürgermeister Peter Uschalt den Rettern. Genau 201 Mal musste die Hersbrucker Feuerwehr im vergangenen Jahr ausrücken. Im Gedächtnis werden aber auch schöne Bilder bleiben.

36 Mal ist die Hersbrucker Feuerwehr im vergangenen Jahr zu Bränden ausgerückt. Unter anderem löschten die Retter eine brennende Lagerhalle. © J. Ruppert



Die Floriansjünger haben anlässlich ihres runden Geburtstages gezeigt, dass sie eine herausragende Jubiläumsfeier auf die Beine stellen können. Kommandant Uwe Holzinger zeigte bei der Hauptversammlung am Stützpunkt mit der Einsatzstatistik das riesige Aufgabenspektrum seiner ehrenamtlichen Kräfte.

Die Feuerwehr löschte den Brand in einer Lagerhalle bei der Hersbrucker Firma Holz-Frank, holte Verletzte aus Unfallfahrzeugen, unterstützte mit vielen Kräften Vermisstensuchen, band Ölspuren auf Straßen, regelte den Verkehr beim Konzert der "12 Tenöre", sicherte den Start eines Rettungshubschraubers, bekämpfte Zimmerbrände, wurde zu einem Wasserrohrbruch und einer unter Wasser stehenden Unterführung gerufen, beseitigte einen auf die B 14 gefallenen Baum und und und. Die Chemikalienschutzanzugträger griffen bei mehreren Problemen mit Gefahrgut ein.

Zwei Festabende für die Feuerwehr

Die Personalstärke liegt mit 80 Männern, neun Frauen und elf Jugendlichen unverändert hoch. Uwe Holzinger zeichnete für besonderen Fleiß bei Übungen und Einsätzen seine Kameraden Tobias Trummer, Thomas Utz, Konstantin Weiß, Armin Steinbauer, Bernd Wölfel, Klaus Stilper und Niklas Marienfeld besonders aus.

Der Kommandant hob hervor, dass einige der Ehrenamtlichen in ihrer Freizeit noch zusätzliche Ausbildungen gemacht haben, darunter zum Atemschutzgeräteträger, Sperrtechnik mit Hilfsmitteln und Hubschrauberlandeplatz.

Neben der Wehr gibt es den Feuerwehrverein, den Norbert Winkler und Markus Pawelke leiten. Dieser Klub hat das 150-jährige Gründungsjubiläum gekonnt in Szene gesetzt. "Eine unglaubliche Sache und ein toller Erfolg", fasste Norbert Winkler die Feierlichkeiten zusammen. Dazu zählten der Festkommers in der Geru-Halle, zwei Festabende mit über 5000 Gästen und zwei Spitzenbands und vor allem der längste Festzug in der Geschichte Hersbrucks mit rund 3000 Mitwirkenden.

"Positiver Mitgliederschwund"

Die Atemschutzgeräteträger haben 2016 zwölf Mal eingegriffen, berichtete Christian Fritsch. Des Weiteren fanden in Hersbruck drei Einsatzübungen und in den Übungsanlagen von Feucht und Lauf fünf zusätzliche Lehrgänge statt. Jugendwart Jürgen Steinbinder ließ die Besucher im vollen Floriansstüberl am Hersbrucker Stützpunkt aufhorchen, als er von einem "positiven Mitgliederschwund" beim Nachwuchs sprach. Der Schwund hat aber einen guten Grund: Lukas Georgi, Selina Kronauer, Franziska Lammert, Anja Vennemann und Konstantin Weiß sind aus der Jugend in die aktive Wehr aufgerückt.

Kreisbrandrat Norbert Thiel fasste seine Anerkennung für die über 200 Hilfeleistungen ("Ihr beweist bei jedem Einsatz, dass ihr es könnt!"), die Kameradschaft fördernden Feiern und manche Zusatzaufgaben in ein schlichtes, aber wirkungsvolles "Vergelt’s Gott". Uwe Holzinger und Norbert Winkler durften sich über eine seltene Ehrung freuen. Beide erhielten das Feuerwehr-Zivilabzeichen in Gold für ihre Verdienste um die Organisation des Jubiläumsfestes.

Jürgen Ruppert