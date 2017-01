Bevor es knallte: Polizei muss Silvesterfeier auflösen

HERSBRUCK - Der Rutsch ins neue Jahr fiel in einem Vereinsheim in Hersbruck deutlich unspektakulärer als von den Gästen geplant aus - die Polizei löste eine Party auf, verwies 50 Jugendliche der Gaststätte. Die Verantwortliche war nur telefonisch zu erreichen.

Gegen 23.25 Uhr rief der Rettungsdienst eine Polizeistreife zu einem Vereinsheim in der Happurger Straße. Ein sehr betrunkener 16-Jähriger zeigte sich den Sanitätern gegenüber extrem aggressiv, wie es in dem Bericht der Polizei heißt. Unter der Begleitung der Polizei musste der Jugendliche seinen Eltern übergeben werden. Es stellte sich heraus, dass in dem Vereinsheim eine private Feier stattfand, bei der hochprozentige Spirituosen an Jugendliche ausgeschenkt wurden.

Die Verantwortliche, eine 51-jährige Hersbruckerin, erreichte die Polizei nur telefonisch. Sie weigerte sich, zum Vereinsheim zu kommen. Die Beamten lösten die Veranstaltung daher auf, etwa 50 Jugendliche verwiesen sie der Gaststätte. Auf die Veranstalterin kommt nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz zu.

