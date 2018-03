Burg Hohenstein lässt wieder Besucher ein

Alte Wehranlage öffnet ab Karfreitag an Sonn- und Feiertagen ihre Tore - vor 2 Stunden

HOHENSTEIN - Die Burg Hohenstein ist ab Karfreitag wieder für Besucher geöffnet. Wer einen Blick in die historische Anlage werfen will, kann dies an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr tun.

Wer die alte Burganlage besuchen will, kann dies ab Karfreitag an allen Sonn- und Feiertage tun. © Jürgen Dorner



Mittwochs und samstags ist der Schlüssel ebenfalls zwischen 11 und 17 Uhr beim Vorsitzenden Georg Maul (Hausnummer 36) erhältlich. An den übrigen Tagen können die Burganlage und das Lange Haus nach Voranmeldung beim Vorsitzenden besucht werden.