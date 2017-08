Denkmalgeschützte Fassade am oberen Markt wird saniert

Arbeiten an Fachwerkhaus sind gestartet - Statik des Hauses wird geprüft - vor 1 Stunde

HERSBRUCK - Die Sanierungsarbeiten an einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus in Hersbruck sind gestartet. Auch die Statik wird geprüft.

Bisher war die Hausfassade nur angerüstet, jetzt haben die Sanierungsarbeiten an dem alten Gebäude am oberen Markt begonnen. © Andrea Pitsch



Wer genau hinsieht, kann erste dunkle Lücken zwischen den hölzernen Streben ganz oben im Giebelbereich klaffen sehen: Nachdem im Juni die Fassade des unter Denkmalschutz stehenden Hauses am Oberen Markt 15 zu bröckeln begonnen hatte, sind seit dieser Woche Handwerker zu Gange, um die Vorderfront des alten Gebäudes zu sanieren.

Zimmerer und Maler kümmern sich dabei um die Instandsetzung des Fachwerks, wie das Bauamt am Landratsamt Nürnberger Land mitteilt – natürlich in Abstimmung mit dem Denkmalschutz.

Im Zuge der Fassadenöffnung kommt der Tragwerksplaner zum Einsatz, wie das Amt erklärt. Er wird die Statik des Hauses prüfen und bewerten, ob weitere Maßnahmen nötig sind. Aber auch so ist davon auszugehen, dass die Fassadensanierung eine "aufwendige Sache" ist, so die Experten am Bauamt.

