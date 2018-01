Der Puppendoktor kommt in die Redaktion

Günter Geier gastiert am 16. und 17. Januar bei der Hersbrucker Zeitung - vor 1 Stunde

HERSBRUCK - Menschen kommen zu ihm, wenn ihren Liebsten ein Arm fehlt oder ein Bein nicht mehr fest sitzt. Er nimmt sich ihrer an, und innerhalb weniger Stunden ist meistens alles wieder gut.

Günter Geier führt seinen Job als Puppendoktor schon seit 56 Jahren aus. Er selbst besitzt zuhause aber keine einzige. "Meine liebste Puppe ist meine Frau." so Herr Geier. © Privat



Günter Geier führt seinen Job als Puppendoktor schon seit 56 Jahren aus. Er selbst besitzt zuhause aber keine einzige. "Meine liebste Puppe ist meine Frau." so Herr Geier. Foto: Privat



Günter Geier ist Puppendoktor und flickt seit 56 Jahren die kleinen Begleiter zusammen. Am 16. und 17. Januar ist er bei der Hersbrucker Zeitung zu Gast. Wir haben vorab mit ihm über seine Arbeit und die schwierigsten Fälle gesprochen. Kaum am Telefon, erzählt er gleich, in welchen Medien er bereits mit seinen Geschichten erschienen ist. Bis man selbst zu Wort kommt, dauert es einige Minuten. Das macht aber nichts. In seinem Redefluss liefert er gleich die Antworten auf die beabsichtigten Fragen mit.

Günter Geier: Die meisten denken ja, dass ich nur Kinder als Kunden habe. Dabei kommen 99 Prozent ältere Leute zu mir, die ihre Jugenderinnerungen auffrischen oder "heilen" lassen möchten. Eine Dame um die 80 kam mit Stock in meinen Laden und hatte eine Puppe dabei, die sie als Kind im zweiten Weltkrieg auf der Flucht aus Schlesien mitgenommen hatte. Die Russen hätten der Puppe den Bauch aufgeschlitzt, weil das damals ein beliebtes Versteck für Schmuck und Geld gewesen sei. Als ich die Puppe genäht hatte, kamen der Dame die Tränen. Sie sagte: "Jetzt hab ich meine Lisa wieder, jetzt kann ich sterben." Das hat mich sehr berührt.

Das spornt bestimmt an. Aber was war ursprünglich der Auslöser für Sie, Puppendoktor zu werden?

Geier: Meine Schneiderlehre hat mir nicht sehr behagt. In dieser Zeit habe ich einen Puppendoktor kennengelernt, der mich aufforderte, das Handwerk auszuprobieren. Anfangs hatte ich zwei linke Hände und musste erst Erfahrungen sammeln. Das tue ich bis heute.

Können Sie davon leben?

Geier: Reich bin ich nicht geworden, aber es reicht, um glücklich zu sein. Und immer, wenn ich etwas über hatte, habe ich es gespendet. Kürzlich habe ich 2400 Euro an "Ein Herz für Kinder" gegeben.

Sie haben auch sehr viel humanitäre Hilfe geleistet.

Geier: Ja, während des Balkankrieges und danach war ich sehr oft in Kroatien, insgesamt 111 Mal. Mit Sattelschleppern habe ich Lebensmittel dorthin gebracht. Das hat mich mehr beansprucht als das Puppendoktor-Dasein.

Sie wollten schon öfter aufhören, sind aber immer noch im Dienst…

Geier: Ich habe Herzprobleme, aber immer, wenn es mir wieder gut ging, habe ich weitergemacht. Trotzdem muss ich nach vorne schauen, immerhin werde ich im Januar 78 Jahre alt. Meine Frau Ute wird ab dem 1. Januar meine Nachfolge übernehmen. Solange ich gesund bin, helfe ich ihr noch etwas. Es wird mir schwerfallen, aber irgendwann muss man loslassen.

Wie viele Puppen haben Sie selbst zu Hause?

Geier: Keine einzige. Meine liebste Puppe ist meine Frau. Ich bin kein Sammler. Im Gegensatz zu meinen Kunden: Eine Dame, die regelmäßig zu mir kommt, hat rund 7000 Puppen daheim.

Geht es Ihnen rein um das Puppenreparieren oder steckt mehr hinter Ihrem Tun?

Geier: Zu allererst geht es natürlich um meine Existenz. Aber mir gefällt es schon, anderen zu helfen und ihnen damit eine Freude zu bereiten. Meine Frau sagt immer, ich hätte das Helfer-Syndrom.

Was war Ihr schwerster Fall?

Geier: Ich habe viele schwere Fälle … (überlegt kurz). Einmal habe ich eine Puppe bekommen, die bei einem Hausbrand stark mitgenommen wurde. Die musste ich fast komplett neu aufbauen, daran habe ich lange gesessen.

Wieso denken Sie, ist Ihr Dienst seit nunmehr 56 Jahren gefragt?

Geier: Für die Menschen, die zu mir kommen, ist ihre Puppe von ideellem Wert. Meistens sind es auch ältere, kinderlose Damen, die ihre Puppe als Kinderersatz sehen und deshalb stark an ihr hängen.

Günter Geier ist am Dienstag, 16. Januar, und am Mittwoch, 17. Januar, von 9 bis 17 Uhr bei der Hersbrucker Zeitung zu Gast. Puppen können am Dienstag vorbeigebracht und am selben Tag oder am Mittwoch repariert wieder abgeholt werden.

Marina Wildner