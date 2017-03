Etzelwang veranstaltet XXL-Tischkicker-Turnier

ETZELWANG - Beide Hände in die Schlaufen, Ball ins Feld und ab geht die Post: Ein Kickerturnier der besonderen Art veranstaltete der SV Etzelwang am vergangenen Wochenende. Dabei standen die Teilnehmer nicht außerhalb eines kleinen Kickertisches, sondern sie selbst waren die Akteure in einem acht mal vier Meter großen XXL-Kicker.

Sobald der Ball rollte, gab es im Spielfeld kein Halten mehr. Die wichtigste Regel: Die Hände müssen zu jeder Zeit in den Schlaufen an der Stange sein. 13 Mannschaften hatten sich für das Kicker-Event beim SV Etzelwang angemeldet, denen es auch neben dem Spielfeld bis in die Nacht hinein nicht langweilig wurde. Foto: C. Skiefe



Insgesamt 13 Mannschaften hatten sich innerhalb kürzester Zeit für den ersten "SVE-Bruckmüller XXL Kicker Cup" angemeldet. Und schon die Teamnamen ließen erahnen, dass hier eindeutig der Spaß regiert - standen sich doch Mannschaften wie "Stark am Glas", "Schafsköpfe" oder die "Ballerfrauen" im Kickerfeld an den Stangen gegenüber.

Sobald der Schiedsrichter das Spiel freigab und der Ball über die Bande gerollt wurde, gab es auf dem Feld kein Halten mehr. Für die nächsten fünf Minuten hieß es dann nur noch: Irgendwie den Ball durch ein Meer aus Beinen ins Tor befördern. Und jeder Zentimeter wurde hart umkämpft, so dass feine Spielkombinationen eher die Seltenheit waren.

Die Mannschaften wurden vorab in zwei Gruppen gelost, in denen dann jeder gegen jeden antrat. Die ersten Vier aus jeder Gruppe kamen ins Viertelfinale und - Siege vorausgesetzt - ins Halbfinale und schließlich ins Endspiel. Neben den Teilnehmern fanden auch viele Zuschauer den Weg in die Schulturnhalle nach Etzelwang, um sich dieses Spektakel ganz entspannt bei einer kleinen Brotzeit von der Bande aus anzuschauen oder um ihr Team kräftig anzufeuern.

Helfer organisierten Planung und Verpflegung

Das Kicker-Spielfeld wurde dem Sportverein von der Brauerei Bruckmüller aus Amberg zur Verfügung gestellt und schon am Vortag in der Turnhalle aufgebaut. Viele Helfer des Vereins kümmerten sich um Getränke, Brotzeiten, Spielpläne und die Turnierorganisation, damit die Veranstaltung sowohl kulinarisch als auch sportlich einen reibungslosen Verlauf nehmen konnte.

Und das tat sie auch, denn es blieb spannend bis zum Schluss. Nach meist sehr knappen Viertel- und Halbfinalspielen standen sich im großen Finale "Flying Hirsch-bach" und "Die Anderen" gegenüber, beides gemischte Teams aus Männern und Frauen. Im Spiel um Platz drei setzten sich vorher die "Schischlawiner" gegen "Zapf 04 Revival" mit einer Golden-Goal-Entscheidung durch, und im Finale hatte am Ende "Flying Hirsch-bach" die Nase vorn.

Die SVE-Vorsitzenden Klaus Strobl, Christoph Miszka und Benjamin Rischkau bedankten sich bei der Siegerehrung bei allen Teilnehmern und Besuchern, Helfern sowie auch der Brauerei. Für die besten Teams gab es Gutscheine vom Dorfcafé Etzelwang sowie ein wenig Flüssignahrung. Auch die beiden Damenmannschaften bekamen ein kleines Präsent überreicht.

Christian Skiefe - Hersbrucker Zeitung