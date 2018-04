Fußgänger übersehen: Mann stirbt nach Unfall in Hersbruck

Der 88-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und verstarb dort am Samstag - vor 1 Stunde

HERSBRUCK - Am Freitagvormittag ereignete sich in Hersbruck ein tragischer Unfall: Ein 88-jähriger Mann überquerte die Wilhelm-Ulmer-Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst. Offenbar hatte die 81-jährige Fahrerin den Rentner übersehen.

Laut Angaben der Polizei lief der 88-Jährige am Freitag gegen 10.40 Uhr über die Wilhelm-Ulmer-Straße. Eine 81-jährige Polo-Fahrerin war mit ihrem Auto von der Sigmund-Faber-Straße kommend abgebogen. Ihr Wagen erfasste den Rentner. Sie hatte den Fußgänger während des Abbiegens offenbar übersehen.

Der 88-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeipräsidium Mittelfranken teilte am Sonntag jedoch mit, dass der Mann dort bereits am Samstagabend an seinen schweren Verletzungen gestorben sei. Beamte der Polizei Hersbruck übernahmen die Unfallaufnahme, auch ein Gutachter war vor Ort.

