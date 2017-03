Geheimnis um Höhlensystem im Zinnberg gelüftet

KROTTENSEE - Seit fast 60 Jahren ist der Zinnbergschacht bei Krottensee ein Rätsel. Nun wurde es von der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken gelüftet. Sie informierte die mucksmäuschenstillen Zuschauermassen bei einer im Zinnberg über langjährige Forschungen und aktuelle Entdeckungen.

Das Bild zeigt die "Erstbefahrer": Tina Schmielau, Martin Klier, Michael Conrad und Fritz Schultze-Zachau (v. links). Foto: FHKF



Ferdinand Leja ging zum 24. April 1957 zurück, als die Gruppe zufällig auf eine Vertiefung im Waldboden stieß und die damals knapp 20-jährigen Burschen das Höhlenfieber packte. Bis zu einer Tiefe von rund fünf Metern räumten sie das Geröll aus dem Schacht. Ein enger Spalt verhinderte ein Weiterkommen. "Wir waren aber sicher – dahinter geht es weiter". Rauchversuche zeigten einen deutlichen Luftzug.

Nach einer ersten Vermessung des Schachtes 1962 wurde es viele Jahre still. Vergessen wurde der Schacht aber nie. Trotzdem kam erst ab 1981 wieder Bewegung in die Angelegenheit. Nun übernahm die von Dieter Preu gegründete Forschungsgruppe die weitere Erkundung. Mehrere Versuche, mit einer Kamera Einblicke in die Höhle zu erhalten, scheiterten. Der Einstieg wurde mit dem Bau einer Eingangsluke gesichert. Am 24. November 2014 wollten die Höhlenforscher es wissen. Durch Kameraaufnahmen bestätigte sich der Verdacht, dass unter dem Zinnbergschacht ein größeres Höhlenraumsystem existiert, bei dem eventuell sogar eine Verbindung zur rund 200 Meter entfernten Maximiliansgrotte besteht.

120 Einsätze gezählt

Die Bauleitung lag bei Martin Klier und Tina Schmielau, die Wochenenden und Urlaube am Zinnbergschacht verbrachten. 120 Einsätze wurden gezählt. Dazu gehörte der Bau einer Art Seilbahn oder die Sicherung durch 60 Meter verbaute Leitplanken, die ein Nachrutschen von Erde und Gestein verhindern. 2240 Arbeitsstunden investierten 30 Vereinsmitglieder bis zum Durchbruch in die großen Räume am 26. Mai 2016.

Vom Eingangsschacht aus arbeiteten sich die Höhlenforscher mühsam 50 Meter in die Tiefe vor. Bei 30 bis 35 Metern fanden sich Kristalle, die für die Klimaforschung von Bedeutung sind. Tropfsteine entstanden in dieser Höhle, deren Räume Namen tragen wie Rumpelkammer, Petersdom oder Flachmann.

Die einzige Gemeinsamkeit mit der Schauhöhle nebenan ist, dass sich der See in der Maximiliansgrotte auf gleicher Höhe wie die tiefste Stelle im Zinnberg befindet.

