Hersbruck: Bauausschuss stimmt Flächennutzungsplan zu

HERSBRUCK - Zwei Anwohnerinnen nennen das Waldstück in ihrer Einwendung die "grüne Lunge der Ostbahn". Trotz dieser blumigen Umschreibung möchte der Bauausschuss des Hersbrucker Stadtrates einstimmig das vier Hektar große Areal südlich der Eichenhainstraße für Gewerbe freigeben.

Eichenhain-Süd, wie das Gewerbegebiet im neuen Flächennutzungsplan aussieht. Bebaut werden darf die graue Fläche, grün (r.) der Schutzpuffer. © Ruppert



Seit rund zwei Jahren läuft das Verfahren zur Änderung des Hersbrucker Flächennutzungsplanes. In diesem Grundstücksverzeichnis legt eine Gemeinde die Bodennutzung ganz grob fest, also zum Beispiel Wohnen, Industrie, Gärten, Verkehr oder Landwirtschaft. Hersbrucks letzter Plan stammt aus dem Jahr 2003 und eine Anpassung an die jetzige Zeit ist erforderlich. An dem aufwendigen Verfahren dürfen sich Bürger, Verwaltungen, Betriebe und alle möglichen Träger öffentlicher Belange beteiligen.

Viele der Neuerungen sind an sich nur Berichtigungen. So wurden die "Kreisel" in Altensittenbach und am Scharfen Eck in den Flächennutzungsplan aufgenommen, ebenso das Heilquellenschutzgebiet, Hutanger und Rutschflächen. Manchmal weicht die tatsächliche Bebauung vom bisherigen Plan ab. So steht zum Beispiel das Tierheim auf einer Gewerbefläche, die nun zur Fläche für Gemeinbedarf wird.

Zankapfel der Planungen ist die "Umwandlung" eines Waldstücks hinter dem Dauphin-Speed-Event, dem Unternehmen Grötsch Energietechnik und der Firmengruppe Deku/Inox. Geplant ist dort das Gewerbegebiet "Eichenhain-Süd". Hersbruck besitzt kaum mehr freie Flächen für Industrie, die wenigen vorhandenen Areale sind größtenteils in privater Hand.

Das Vorhaben der Stadt stieß bei den Anliegern auf sehr wenig Gegenliebe. Im Klartext: Es gab sofort eine Unterschriftenaktion mit Protesten. Die Stadträte reagierten und verbreiterten den ohnehin vorgesehenen Schutzpuffer zwischen Wohnhäusern beziehungsweise einem Kindergarten und dem neuen, letztlich dann vier Hektar großen Gewerbegebiet. Außerdem sollen auf dem Rodungsareal alte Bäume erhalten bleiben.

Untere Naturschutzbehörde und Kreisbaumeisterin stimmten daraufhin zu. Das Forstamt verlangt eine Aufforstung an anderer Stelle. Der Bund Naturschutz bezweifelt den Erhalt von Biotopen, kritisiert den Verlust des Hutangers und lehnt die Planung ab.

Auch die Anwohner blieben bei ihrem Nein. Sie bestreiten den Sinn der Ausweisung von Gewerbeflächen, befürchten eine Salami-Taktik bei der Rodung hin zur Wohnbebauung und beanstanden die schlechte Zufahrt, die neben dem AOK-Bildungszentrum Weiher verlaufen dürfte. Die Verkehrsanbindung ist allerdings Teil eines Bebauungsplanes, mit dem sich der Stadtrat eigens später befassen müsste.

Gewerbeflächen sind rar

Stadträtin Ulrike Eyrich (Grüne) hakte nach, ob die Stadt ein Gewerbeflächenkataster mit Leerständen hat. Eine Liste gibt es. Bürgermeister Robert Ilg wird immer wieder von Firmeninhabern auf das Thema fehlende Areale für Neugründungen, Möglichkeiten für Auslagerungen und Erweiterungen angesprochen.

Außerdem soll am Hersbrucker Ortseingang aus Richtung Hohenstadt südlich der Amberger Straße ein großes Sondergebiet "Freizeit und Erholung/kulturelle Einrichtungen" entstehen. Derzeit befinden sich dort Kleingärten, landwirtschaftliche Flächen und Wiesen.

Zweiter Bürgermeister Peter Uschalt hätte die an sich fertige Änderung in der Max-Reger-Straße am Nordhang des Michelsberges noch gern in den neuen Flächennutzungsplan aufgenommen. Sabine Maul von der Bauverwaltung riet davon ab, weil Formalien fehlen.

Das Verfahren im Baugebiet Hirtenbühl-Nord am Rand von Altensittenbach dauert noch an. Beide Punkte werden wohl in einem "ersten" Nachtrag in die Stadt-Entwicklungspläne aufgenommen.

