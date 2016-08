Hersbruck: Mann lässt 3000 Euro in Automaten liegen

26-Jähriger nahm nur einen Teilbetrag an sich - Geld ist weg - vor 1 Stunde

HERSBRUCK - Ein junger Mann aus Lauf hat eine hohe Summe an Bargeld in einer Bank liegen lassen. Am Freitag wollte der 26-Jährige einen größeren Betrag von einem Bankautomaten in Hersbruck abheben. Über die Chargen-Auszahlung war er sich dabei offensichtlich nicht bewusst.

Kostspieliger Zwischenfall in der Raiffeisenbank in Hersbruck: Ein 26 Jahre alter Mann wollte von einem Geldautomaten in der Martin-Luther-Straße einen hohe Summe an Bargeld abheben. Wie die Polizei mitteilte, war sich der Laufer offenbar nicht im Klaren, dass der Betrag in drei Einheiten ausbezahlt wird und entfernte sich nach der ersten Auszahlung bereits wieder von dem Automaten.

Dort ließ er den Restbetrag in Höhe von 3000 Euro liegen. Mittlerweile dürften die Scheine aber den Geldbeutel einer anderen Personen befüllt haben. Die Überwachungskamera identifizierte einen etwa 55 Jahre alten Mann mit grauem Haar. Die Hersbrucker Polizei bittet um Hinweise.

mw

