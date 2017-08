Hersbruck: Unbekannter uriniert in Kinderwagen

Geringer Sachschaden entstand - Polizei ermittelt - vor 33 Minuten

HERSBRUCK - Kein schmackhafter Anblick für die Polizei in Hersbruck: Am Samstagnachmittag hat ein Unbekannter seine Notdurft in einen Kinderwagen verrichtet. Dabei entstand sogar ein geringer Sachschaden.

Der Kinderwagen war in einem Mehrfamilienhaus in der Prager Straße abgestellt. Ein Unbekannter verschaffte sich offenbar Zugang zum Treppenhaus und urinierte einfach in den Wagen hinein. Wer der Täter ist und was ihn zu der Tat getrieben hat, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Bisher gibt es auch keine Hinweise zu dem Unbekannten. Laut Polizei entstand am Kinderwagen ein geringer Sachschaden. Außerdem sprechen die Beamten von einem "Ekelfaktor" für die Besitzer.

