Junge knapp verfehlt: Bus in Hersbruck mit Flasche beworfen

Wurfgeschoss flog an 11-Jährigem vorbei - Fahndung blieb zunächst ergebnislos - vor 1 Stunde

HERSBRUCK - Am Donnerstag bewarf ein zunächst Unbekannter in der Nürnberger Straße in Hersbruck einen Stadtbus mit einer Bierflasche. Die Flasche durchbrach die Glasscheibe und verfehlte nur knapp einen jungen Schüler.

Der Stadtbus fuhr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr von der Haltestelle in der Nürnberger Straße weg, als ein Unbekannter eine Glasflasche an das rechte hintere Busfenster warf. Durch die Wucht brach die Scheibe, die Bierflasche verfehlte nur knapp den Kopf eines 11-Jährigen, über den sich das Bier ergoss. Insgesamt saßen laut Polizei etwa 20 Schüler in dem Fahrzeug, verletzt wurde jedoch niemand.

Nach dem Wurf flüchtete der Täter sofort in unbekannte Richtung. Eine Fahndung der Polizei blieb vorerst ergebnislos. Es gab jedoch eine ausführliche Personenbeschreibung, die die Beamten schließlich zum Täter führte. Der Mann ist Patient in einer nahegelegenen Fachklinik und wurde wegen der Tat angezeigt.

