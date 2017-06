Kanarienvogel und Wellensittich in Käfig auf Wiese ausgesetzt

Vögel wurden völlig entkräftet an der Pegnitz in Lauf gefunden - vor 33 Minuten

HERSBRUCK - Das Tierheim Hersbruck hat auf seiner Facebook-Seite die traurige Geschichte zweier Ziervögel veröffentlicht, die offenbar an der Pegnitz ausgesetzt wurden.

Ein Kanarienvogel und ein Wellensittich wurden im Tierheim Hersbruck abgegeben, nachdem sie auf einer Wiese ausgesetzt gefunden wurden. © Tierheim Hersbruck



Ein Kanarienvogel und ein Wellensittich wurden im Tierheim Hersbruck abgegeben, nachdem sie auf einer Wiese ausgesetzt gefunden wurden. Foto: Tierheim Hersbruck



In dem Facebook-Post schreibt das Tierheim, dass die Tiere, ein Kanarienvogel und ein Wellensittich, in Lauf an der Pegnitz am Letten in der Wiese ausgesetzt worden sind.

Die Tiere standen demnach tagsüber in der prallen Sonne, abends wurden sie vollgeregnet. Der Kanarienvogel lag völlig erschöpft am Käfigboden, der unter Wasser stand. Das berichtete der Finder.

Inzwischen sind die Tiere im Tierheim Hersbruck untergebracht und haben sich wieder erholt. Dort können sie nun umherflattern und haben es kuschlig warm. "Man merkt, dass sie dankbar sind", berichtet ein Mitarbeiter des Tierheims in Hersbruck.

Wer Angaben zum Vorbesitzer machen kann, kann sich dennoch beim Tierheim in Hersbruck unter der Nummer 09151 / 6095923 melden.

vb