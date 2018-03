Kreativ bummeln: Kunstmeile nutzt verkaufsoffenen Sonntag

Knapp 30 Künstler stellen ihre Werke in den Geschäften aus - vor 44 Minuten

HERSBRUCK - Bereits zum 6. Mal organisiert das Wirtschaftsforum am Sonntag die Kunstmeile und die Hersbrucker Einzelhändler laden zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag. Die Kunstszene zeigt sich dabei in ihrer vollen kreativen Bandbreite.

Am Sonntag öffnen die Hersbrucker Läden von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Gleichzeitig findet die 6. Hersbrucker Kunstmeile statt. © Archiv/Ruppert



Am 18. März findet die bislang sechste Kunstmeile in Hersbruck hat, die diesmal gleichzeitig an einem verkaufsoffenen Sonntag stattfindet. Gut 30 Künstler zeigen ihre Werke in den Geschäften, in denen die Besucher von 13 bis 18 Uhr ihrer Shoppinglust frönen können. Bei einem gemütlichen Bummel kann also nicht nur nach Schnäppchen Ausschau gehalten, sondern auch in die Welt der Kunst eingetaucht werden.

Von farbenfrohen Acrylbildern bis zu feinen Malereien, von Werken aus Stoff, Keramik und Glas bis zu Skulpturen aus Holz, von moderner Fotografie bis zu Kunst aus dem vergangenen Jahrhundert — hier findet sich so einiges Neues wie Wohlbekanntes.

Die Hersbrucker Kunstszene zeigt sich in jedem Fall in ihrer vollen kreativen Bandbreite. Einige Kunstwerke sind nach dem verkaufsoffenen Sonntag weiterhin ausgestellt. Reinschauen lohnt sich allemal.

Marina Wildner