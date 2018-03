Lagerfeuer gerät in Engenthal außer Kontrolle

Jugendliche zündelten am Waldrand - Feuerwehr musste anrücken - vor 1 Stunde

ENGENTHAL - Mit dieser Wirkung von Feuer und Trockenheit hatten zwei Jungs in Engenthal wohl nicht gerechnet: Ihr Zündeln mit dem Feuerzeug am Waldrand entwickelte sich am Mittwochabend zu einem Flächenbrand auf rund zehn Quadratmetern.

Die Feuerwerhleute deckten die Brandstelle mit Schaum ab. © Feuerwehr Neuhaus



Die Feuerwerhleute deckten die Brandstelle mit Schaum ab. Foto: Feuerwehr Neuhaus



Sichtlich schockiert über das, was passierte, hatten die 11- und 13-jährigen Jungs auf die anrückenden Feuerwehrkräfte aus Neuhaus und Hartenstein in Engenthal gewartet. Das Feuer war, nachdem sie noch selbst den Notruf gewählt hatten, schon erloschen.

Die Einsatzkräfte legten die Glutnester frei, deckten mit Schaum aus Hochdruckkleinlöschgeräten die Brandstelle ab und kontrollierten den Einsatzort mit der Wärmebildkamera. Die geläuterten Sprösslinge wurden von ihren Eltern und der Polizei in Empfang genommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

hz