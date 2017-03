Mitarbeiter nehmen Krankenhaus-Schließung gefasst auf

Ab 2021 ziehen die 60 Betten samt Personal nach Lauf um - vor 23 Minuten

HERSBRUCK - Die Nachricht von der Krankenhaus-Schließung ab 2021 habe bei den Mitarbeitern "wie eine Bombe eingeschlagen", sagt Betriebsratsvorsitzender Peter Herbach. Er lobt aber ausdrücklich Geschäftsführung und Klinikumsvorstand für die Fairness, so früh und klar zu informieren.

"Keine Spende war umsonst", sagt Fördervereinsvorsitzender Götz Reichel (2. v. l.). Das Bild zeigt eine von vielen Spendenübergaben, unter anderem mit Belegarzt Dr. Hans Kolb (2. v.r.) und Krankenhaus-Geschäftsführer Michael Hitzschke (rechts). Foto: H. Neitz



Etwa 70 von 94 Mitarbeitern hörten am Montag im Konferenzraum mit Fassung, was die Krankenhausleitung zum Abzug der 60 Betten aus Hersbruck zu sagen hatte. Gekommen waren neben Geschäftsführer Michael Hitzschke Klinikum-Vorstand Alfred Estelmann und Belegarzt Dr. Hans Kolb. Sie standen Rede und Antwort und versprachen, dass der Umzug der beiden Stationen nach Lauf "mit allen Mitarbeitern geschehen soll". Dazu habe es viele Nachfragen gegeben, berichtet Hitzschke, die alle im Detail noch gar nicht zu beantworten seien.

Der Plan sehe vor, dass "die Mannschaft auch in Lauf zusammenbleiben soll". Alle sieben Belegärzte sollen mitgehen und auch die chirurgisch-orthopädische Gemeinschaftspraxis mit Dr. Johannes Seitz und Kollegen habe ein Angebot des Klinikums erhalten. "Die Zusammenarbeit ist gut", sagt Hitzschke, und das solle auch so bleiben. Eine Antwort der Gemeinschaftspraxis steht freilich noch aus. Klar ist, beide - Belegärzte und Arztpraxis - benötigen einen Operationssaal.

Gutes Arbeitsklima

Betriebsratsvorsitzender Herbach hatte Montagfrüh alle Mitarbeiter im Haus informiert, die dann die weiteren Kollegen anriefen, die keinen Dienst hatten. Dass so spontan 70 kamen, wertet er als Beleg für das gute Klima am Krankenhaus. Er lobte die "sehr gute Veranstaltung" und die "zeitnahe, sehr frühe Information". Immerhin entscheide der Verwaltungsrat des Nürnberger Klinikums erst am 8. März.

Die wichtigste Botschaft aber sei für jeden Mitarbeiter gewesen: "Der Standort wird zwar zugemacht, aber ich stehe nicht auf der Straße." Wie überraschend war das Aus? "Man hat schon öfter darüber nachgedacht, wie lange es weitergeht", antwortet Herbach, "aber jetzt kam es doch wie aus dem Nichts".

Er erinnert daran, dass dem Krankenhausstandort nach der Übernahme durch das Klinikum 2005/2006 höchstens drei, vier Jahre Lebensdauer vorhergesagt wurden. Am Ende wären es dann 15 Jahre. Dies hätten auch "die Mitarbeiter durch ihre tolle Arbeit" erreicht. Die eingespielten Teams sollen nun 1:1 mit nach Lauf.

Enttäuschung des Fördervereins

Der 1998 gegründete Förderverein traf sich gleich am Montagabend. Sein erklärtes Ziel war es, dass das 110-jährige Haus "auch die nächsten 100 Jahre bestehen bleibt". Jetzt sei man "natürlich enttäuscht", dass das Kombi-Modell mit Belegärzten, einer privaten Praxis und weiteren Mietern "doch keine dauerhafte Lösung ist, wie es jetzt aussieht", sagt Vorsitzender Götz Reichel. Das sei schade, weil die Akteure gut zusammenwirkten, die Atmosphäre sei "viel persönlicher" als anderswo und "grundsätzlich wurde das Krankenhaus gelobt".

Die Investitionen des Fördervereins seien keinesfalls sinnlos gewesen. Reichel schätzt, dass über die Jahre 200.000 Euro zusammenkamen - unter anderem für Gehwagen, ein mobiles Ultraschallgerät und Notfallwagen. Sie stammten aus Mitgliedsbeiträgen und privaten Feiern und Anlässen. "Wir haben das Haus dadurch sicher länger am Leben gehalten." Dies habe zu mehr Leistungsfähigkeit beigetragen. Der Förderverein hört nun nicht auf, sondern wird das Hersbrucker Krankenhaus auch weiterhin unterstützen.

Michael Scholz