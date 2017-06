Nach 24 Jahren ist Kletterkonzept endlich fertig

HERSBRUCK - In Hirschbach ist das 14. und damit letzte Projekt der Kletterkonzepte im Bereich des Naturparks Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst mit der Aufstellung der Infotafel offiziell übergeben worden. In dem 2300 Quadratkilometer großen Gebiet des Naturparks sind nun 953 Felsen katalogisiert und eingebunden.

953 Felsen sind nun in der Fränkischen Schweiz rund um Hersbruck kartiert. Foto: Brigitte Grüner



"Wir wollen sanften Tourismus", sagte Bürgermeister Hans Durst. Die Kletterkonzepte hätten Signalwirkung und seien der richtige Weg.

In einer kleinen Feierstunde ließen alle beteiligten Institutionen und Behörden das Kletterkonzept "Hirschbachtal und Umgebung" mit seinen erfassten 88 Felsen nochmals Revue passieren. Dabei wurden abschließend noch einmal die Probleme, aber auch auf die positive Wirkung durch die Leitlinie für naturverträgliches Klettern angesprochen. Federführend war in diesem letzten Projekt der Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach mit seinem Geschäftsführer Richard Lehmeier.

Mit der Fertigstellung der 1992 mit den Felsen Eibenwände und Weiße Wand im Landkreis Forchheim begonnenen 14 Kletterkonzepten sind im großflächigen Naturparkgebiet über 10.000 Kletterrouten erfasst, erklärt der Naturpark-Geschäftsführer, Wolfgang Geißner, der sich freut, dass damit der Schutz der Tier- und Pflanzenwelt sowie die Nutzung der Natur zur Erholung des Menschen gleichzeitig möglich sind. Nur wenige der 88 Felsen sind im Hirschbacher Konzept für Klettertouren nicht geeignet oder gesperrt.

Zone 1 ist zum Klettern tabu

Bei der Reglementierung wurden die Felsen in drei Zonen eingeteilt. In Zone 1 darf nicht geklettert werden. In der Zone 2 ist das Klettern auf den bestehenden Routen zugelassen. Hier können jedoch auch wegen der Vogelbrut noch zusätzliche Einschränkungen erlassen werden. Im Hirschbacher Gebiet, das sich grob über Neutras bis hinüber nach Lichtenegg zieht, befinden sich 68 Felsen in dieser Zone 2. In Zone 3 dürfen unter bestimmten Voraussetzungen an 14 Felsen noch neue Routen erklommen werden.

Die Frankenalb mit der Hersbrucker Schweiz und die Fränkische Schweiz sind ein Eldorado für Kletterbegeisterte. Auch ist Franken international für diese besondere Felsnatur bekannt. Man kann hier von Kindesbeinen an schon das Klettern erlernen. Dafür eignet sich natürlich auch dieses letzte große Gebiet und hier insbesondere der Kinderklettersteig "Via Ferrata Bambini".

Schwierigkeit Grad 1 bis 11

Der weithin bekannte Höhenglücksteig und der bereits 1928 angelegte Norissteig sind ein Inbegriff für die Kletterregion im Hirschbachtal. Die Bergwacht besetzt an Wochenenden ihre Station am Prellstein, um im Notfall schnelle Hilfe leisten zu können, denn im nördlichen Frankenjura sind Schwierigkeitsgrade vom 1. Grad bis zum 11. Grad erkletterbar.

Der Vorsitzende des Landschaftspflegevereins, der Amberger Landrat Richard Reisinger, dankte allen Aktivisten: „Hier waren Spezialisten am Werk, die sich in Natur und Klettern auskennen.“ Er lobte, dass dieses Kletterkonzept ohne Komplikationen umgesetzt werden konnte und so Fauna und Flora im Frankenjura geschützt bleiben.

Christine Rapp von der Naturschutzbehörde bei der Regierung in der Oberpfalz blickte kurz zurück in das Jahr 1992, als man mit der Lenkung der Felskletterer durch markierte Routen im Raum Gößweinstein begann. Ganz nebenbei haben sich Naturschützer und Kletterer in den vergangenen 25 Jahren kennengelernt und Verständnis für die Sichtweise der jeweils anderen Seite aufgebracht. "Für mich ist dieses Kletterkonzept in jeder Hinsicht ein Erfolgserlebnis", sagt Rapp.

Biologische Überraschungen

Von Überraschungen berichtet der Biologe Richard Lehmeier: "Im Zuge der Begehungen haben wir viel Neues entdeckt, darunter auch Lebermoosblümchen, die eigentlich ihre Heimat an anderer Stelle haben." Deshalb wurden auch innerhalb einiger Felsen die Kletterrouten verlegt. Hierbei packte von der Interessensgemeinschaft (IG) Klettern Hans Frost aus Nürnberg kräftig mit an. Nach eigenen Angaben hat er mit seiner schweren Hilti weit über 500 Löcher für die Sicherungshaken in die Felsen gebohrt.

Guido Köstermeyer, der in der Kletterszene gut bekannt ist, sprach von einem lebenden Konzept, das immer wieder angepasst werden müsse. Derzeit funktioniere es einfach sehr gut, sagt Köstermeyer. Beim DAV ist er Mitglied im Bundeslehrteam Sportklettern. 1992 gewann Kösterme- yer als erster Deutscher einen Kletter-Weltcup. Er ist Buchautor des Standardwerks „Peak Performance“ über Klettertraining und arbeitet am Institut für Sportwissenschaften der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.

Auch im Schnaittachtal und dessen Oberland befinden sich einige Kletterfelsen. Neben den weit bekannten Formationen des Glatzensteins und des Enzensteins, beide mit Gipfelkreuz, finden sich auch weit weniger bekannte Kletterfelsen, wie am Ende des Osternoher Tales bei Haidling der Rabenstein oder einer neben dem Naturfreundehaus in Großengsee.

