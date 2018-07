Nach 24 Jahren: Storch aus Tiergarten wieder aufgetaucht

Durchschnittsalter weit überschritten – Von Naturfreund im Garten entdeckt - vor 9 Minuten

ASPERTSHOFEN - Für 24 Jahre lang galt er als verschwunden - und nun ist er tatsächlich in Apertshofen im Nürnberger Land wieder aufgetaucht: Der prominente Weißstorch mit der Nummer "DER-A737", der 1994 einst im Nürnberger Tiergarten gesund gepflegt wurde.

In den 90er Jahren wurde der Weißstorch mit der Nummer "DER-A737" einst im Nürnberger Tiergarten aufgepäppelt. Nach 24 Jahren lässt sich der Vogel erneut im Nürnberger Land blicken. © Helmut Mägdefrau/Tiergarten Nürnberg

Wöchentlich melden Naturfreunde dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) ihre Weißstorchsichtungen, doch die Meldung eines Anwohners hat jetzt im Nürnberger Land für besonderes Aufsehen gesorgt: Schon seit 2016 wurde immer wieder ein Weißstorch in Kirchensittenbach und Apertshofen beobachtet, jetzt gelang es endlich, ihn zu identifizieren. Es handelt sich um das Tier mit der Nummer "DER-A737", der in den 90er Jahren Nürnberger Tiergarten aufgepäppelt wurde und mittlerweile 26 Jahre alt ist. Ursprünglich stammte das Tier aus Steppach im Landkreis Bamberg.

Nach seiner Freilassung 1993 aus dem Nürnberger Tiergarten endet seine bewegende Geschichte in Franken nicht: Erst kurze Zeit später musste der Vogel erneut eingefangen werden, weil er den Nürnberger Flugverkehr gestört hatte. 1994 wurde er dann bei Freystadt im Landkreis Neumarkt ein zweites Mal ausgesetzt.

