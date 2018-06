Neuer Auslauf für das Hersbrucker Tierheim

HERSBRUCK - Es war ein rauschendes Fest: Das Hersbrucker Tierheim feierte sein zehnjähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. Dabei hatte eine Neuerung, die Chefin Martina Höng sehr am Herzen liegt, Premiere.

Feierlich durchschnitten die Ehrengäste das Band und eröffneten so den neuen Hundeauslauf. Foto: privat



Im Hersbrucker Tierheim wurde am Tag der offenen Tür der neue Hundeauslauf eingeweiht. Ein Projekt, für das sich die Mitarbeiter bis zum Umfallen eingesetzt hätten, so Höng stolz. Ihr Dank richtete sich dabei aber auch an die vielen Unterstützer, die den Bau erst ermöglicht haben. Dies waren neben Firmen, Spendern und Sponsoren auch Alexander Göttlicher, der am Pfotenfestival die Stadtwette moderiert hatte, und Bürgermeister Robert Ilg, der fleißig Bagger gefahren war, wie Höng begeistert erzählte. Feierlich eröffneten dann Göttlicher, Hersbrucks zweiter Bürgermeister Peter Uschalt, Martina Höng, weitere stellvertretende Landrätin Cornelia Trinkl, Landrat Armin Kroder und Promi-Friseur Marcel Schneider den neuen Auslauf.

