Neuer Gesetzesentwurf: Mit sechs Jahren zur Wehr

Die Kinderfeuerwehr soll ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr werden - vor 1 Stunde

HERSBRUCK/NEUHAUS - In Bayern sind derzeit über 3000 Kinder bei der Feuerwehr. Diese sogenannten Kinderfeuerwehren sind den Feuerwehrvereinen angeschlossen. Wenn es nach der bayerischen Staatsregierung geht, sollen die in Zukunft aber direkt der Freiwilligen Feuerwehr als eigene Abteilung zugeordnet sein, analog zur Jugendfeuerwehr.

Kreisbrandrat Norbert Thiel (links) befürwortet die Neuerung. Dagmar Schnappinger, erste Vorsitzende der FFW Neuhaus an der Pegnitz (rechts), leitet die vereinseigene Kinderfeuerwehr. © Ruppert/privat



Mit der neuen Regelung wäre die Kinderfeuerwehr Teil der gemeindlichen Wehr und zusätzlich in den Landesfeuerwehrgesetzen verankert. Daraus würden sich vor allem rechtliche Änderungen ergeben, wie Vorteile beim Unfallschutz. Außerdem dürften Kinder dann beispielsweise schon früher an Bundeswettbewerben wie der Jugendflamme teilnehmen. So soll deren Interesse an der Feuerwehrarbeit geweckt und dem Personalmangel entgegengewirkt werden.

Fundament schaffen

Kreisbrandrat Norbert Thiel befürwortet die Regelung: "Wir legen damit ein Fundament für unsere Feuerwehren. Die Kinder sind natürlich nicht bei Einsätzen dabei und tragen auch keine Uniformen. Ziel ist, sie an die ehrenamtliche Arbeit heranzuführen, damit sie danach aus freien Stücken in die Jugendfeuerwehr wechseln."

Dazu gehörten laut Thiel das spielerische Erlernen von sozialen Kompetenzen, Wissensvermittlung zu Gerätschaften, aber auch die Brandschutzerziehung. Die, so Thiel, werde in Deutschland generell sehr vernachlässigt. Es sei wichtig, dass auch Kinder wissen, wie sie sich im Brandfall richtig verhalten.

Kritik ist "weltfremd"

Kritik an der Idee der Kinderfeuerwehr kann der Kreisbrandrat nicht verstehen. "Wer das nicht zu fördern weiß, ist für mich schlichtweg weltfremd", so seine klare Meinung. Auch kämen keine Kosten auf die Kommunen zu, weil die Betreuung der Kleinen von Ehrenamtlichen übernommen werde. Ohnehin sei die Freiwillige Feuerwehr das "kostengünstigste Sicherheitselement in Deutschland". Gewisse sozialpädagogische Kompetenzen im Umgang mit Kindern sollten die Betreuer natürlich vorweisen können.

Zudem ändere sich durch das neue Gesetz lediglich die rechtliche Seite. Deutschlandweit sei die Regelung nichts Neues: "In anderen Bundesländern, wie Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, ist die Kinderfeuerwehr bereits seit der Jahrhundertwende fester Bestandteil der Floriansjünger", erklärt Thiel. Die Freiwilligen Feuerwehren haben mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen, weil sie zusätzlich mit anderen Vereinen in Konkurrenz stünden. Sportvereine haben beispielsweise in vielen Gemeinden ein großes Angebot für Kinder und Jugendliche. Für viele reiche die Zeit dann einfach nicht mehr aus, um einem weiteren Verein beizutreten.

Anzahl der Mitglieder gesunken

Das ist auch Dagmar Schnappinger bewusst, erste Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus. Seit zwölf Jahren gibt es dort eine vereinseigene Kinderfeuerwehr, ab sechs Jahren können Kinder beitreten. Das Projekt kommt gut an, "allerdings hat sich die Anzahl der Kinder auf momentan zwei reduziert. Woran das liegt, wissen wir nicht genau. Der starke Sportverein im Ort hat natürlich Einfluss, häufig sind zwei Vereinsmitgliedschaften einfach zu viel." Trotzdem soll die Kinderfeuerwehr auf jeden Fall weiter bestehen.

Kritisiert hat das Projekt noch niemand, so Schnappinger. "Die Kids haben Spaß daran. Sie dürfen zum Beispiel Schläuche ausrollen und mit der Kübelspritze Tennisbälle von Pylonen runterholen. Bei einer Rallye durchs Feuerwehrhaus lernen sie, wo sich alle Geräte befinden. Außerdem erfahren die Kinder bei Besuchen im Wald, welche Gefahren es dort geben kann".

Die Kleinen bekommen sogar Helme, Handschuhe, Hosen und Jacken gestellt, die der Dienstkleidung der Aktiven Wehr nachempfunden sind. Die Kosten dafür übernimmt der Verein.

"Die Kleidung verwenden wir, wenn bei den Treffen feuerwehrspezifische Themen auf der Tagesordnung stehen, wie Zielspritzen oder eine "Vermisstensuche" in einem vernebelten Raum“, erklärt die Vorsitzende. Eine solche Ausstattung ist allerdings kein Muss, so Thiel.

Marina Wildner