Nürnberger Symphoniker spielen in Kirchensittenbach

Musical-Hits und Ohrwürmer unter dem Motto "A tribute to Liza Minnelli" - vor 1 Stunde

KIRCHENSITTENBACH - Das Open Air mit den Nürnberger Symphonikern in Kirchensittenbach rückt immer näher. Am Freitag, 7. Juli, werden die über 50 Musiker mit Thomas Dorsch am Dirigentenpult mit Musical-Hits und vielen weiteren Ohrwürmern unter dem Motto "A tribute to Liza Minnelli" durchs Sittenbachtal schallen.

Das musikalische Highlight des Sommers 2017 im Sittenbachtal: Auf dem Kirchensittenbacher Sportplatz findet am 7. Juli ein Open Air mit den Nürnberger Symphonikern statt. Foto: Torsten Hönig



Von sich reden machen die Profimusiker alljährlich beim Klassik Open Air im Nürnberger Luitpoldhain, wo Tausende Besucher auf Picknickdecken oder -stühlen der gefälligen Musik lauschen, die jedes Jahr unter einem anderen Motto steht. Und so eine Atmosphäre soll es auch beim Open Air auf dem Kirchensittenbacher Sportplatz geben. Obwohl zu einem guten Teil bestuhlt wird, sind die Besucher also aufgerufen, auch selbst Stühle, Decken und gerne auch ein Picknick mitzubringen. Für das leibliche wohl sorgen außerdem verschiedene Imbissstände.

Wer kennt sie nicht, die Musical-Hits "Willkommen, Bienvenu, Welcome", "Cabaret", "Over the rainbow", "New York, New York" und andere zeitlose Songs, die unter die Haut gehen, wie "I am what I am". Diese und noch viele mehr werden an diesem Abend zu hören und zu bestaunen sein. Schließlich gibt es auch eine Liza Minnelli, die die Lieder in gekonnter Manier darbietet und den Abend moderiert. Diesen Part übernimmt die Solistin Asita Djavadi, die sich einen großen Namen in der Musicalszene gemacht hat und schon einmal als Edith Piaf mit den Nürnberger Symphonikern auftrat.

Sparkasse Nürnberg als Hauptsponsor

Veranstalter des Konzerts ist die Gemeinde Kirchensittenbach. Die Sparkasse Nürnberg hat als Hauptsponsor des Orchesters die Musiker eingeladen und unterstützt das Konzert großzügig. So halten sich die Eintrittspreise in Grenzen. Erwachsene bezahlen 18 Euro, Studenten, Schüler ab 12, Schwerbehinderte und Rentner 15 Euro und Kinder bis zwölf Jahre zehn Euro. Karten gibt es entweder im Internet unter okticket.de, bei der Gemeinde Kirchensittenbach, im Laden von Heike Hösch in Kirchensittenbach sowie bei City Paper in Hersbruck oder für je zwei Euro mehr an der Abendkasse.

Beginn des Open Airs ist am Freitag, 7. Juli, um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Sollte es an diesem Abend regnen, gibt es einen Ausweichtermin am Samstag, 8. Juli. Weitere Informationen und eine Wetterhotline hält die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 09151/ 86400 bereit.

Elke Bodendörfer