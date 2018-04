Psychosoziale Notfallversorgung: Hilfe für Einsatzkräfte

HERSBRUCK - Sie sind die Helfer in der Not, die starken und unerschrockenen Männer und Frauen der Feuerwehr. Trotzdem können auch sie traurige Szenen nicht einfach so wegstecken. Daher gibt es seit einigen Jahren die Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E).

Allein die Zahlen machen deutlich, wie wichtig die noch relativ junge Sparte der freiwilligen Feuerwehren im Landkreis ist: 2017 waren die PSNV-Experten bei 20 Einsätzen dabei, in diesem Jahr bereits bei drei. "Die Ereignisse sind mittlerweile einfach zu gravierend", erklärt Norbert Bundil, hauptamtlicher Gerätewart und stellvertretender Leiter PSNV-E im Landkreis. Auch aufgrund dessen habe sich das Selbstbild der Kameraden gewandelt, man dürfe nun auch Schwäche zeigen.

"Der Umgang mit der psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte ist offener geworden", stellt Bundil zufrieden fest. Das liege auch daran, dass die 24 Aktiven, die bei Feuerwehren im ganzen Nürnberger Land engagiert sind, bereits bei der Grundausbildung angehender Kameraden in Erscheinung treten.

Norbert Bundil ist stellvertretender Leiter PSNV-E im Landkreis. © A. Pitsch



Damit sowie mit dem Angebot von Unterricht und Schulungen bedienen die in zwei einwöchigen Lehrgängen ausgebildeten Männer und Frauen einen der drei Schwerpunkte ihrer ehrenamtlichen Aufgabe – die Prävention. Dabei lernen die Teilnehmer nicht nur, auf welche Belastungsreaktionen sie achten müssen, sondern auch, wie man im Notfall mit Angehörigen von Unfallopfern umgeht und spricht. "Wobei das nicht unsere primäre Arbeit ist, aber vorkommt", erläutert Bundil.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Einsatzbegleitung vor Ort. Bei den Stichwörtern Flug- oder schwerer Verkehrsunfall, Person unter Zug, Rettung aus der Tiefe oder Höhe steigen die PSNVler sofort mit in die Feuerwehrautos. Auf Zuruf kommen sie auch nach. Mit zwei bis drei Mann sind sie dann in der Regel dabei – und "erst einmal einfach nur da und beobachten".

Auch Kleinigkeiten führen zum Trauma

Doch wie wird ein Einsatz zu einem belastenden Ereignis? Tod oder Verletzung von Kindern, Bekannten oder Kollegen, eigene Lebensgefahr, Versagen oder Machtlosigkeit scheinen als Ursachen klar. Aber: "Es muss nicht der schwere Unfall sein. Es kann auch eine Kleinigkeit wie ein Flashback sein, die zum Trauma führt."

Dritter großer Part der psychosozialen Notfallversorgung ist daher die Nachsorge. Zunächst werden die Einsätze nachbesprochen. "Dabei kristallisiert sich meist heraus, wer weiteren Gesprächsbedarf hat", berichtet Bundil. Diesen Personen gibt der Gerätewart ein "Wir telefonieren noch mal" oder sein Kärtchen mit auf den Weg. Neben diesen Einzelgesprächen gehört auch die Betreuung der Einsatzgruppe für zwei bis drei Wochen zu den Pflichten der PSNVler.

Geschult sind die Spezial-Feuerwehrleute deswegen in Gesprächsführung und es gilt absolute Verschwiegenheit. "Die Kameraden müssen uns ja vertrauen können." Lindert das aber die Symptome nach vier Wochen nicht, ist weitere Hilfe nötig, "sonst kann es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen".

Wer hilft Helfern?

Wie der Einzelne die Einsätze verarbeitet, hängt auch vom Erlebten ab, macht Bundil klar: Ruhe, Beziehungen und Ordnung sind Faktoren. "Bei der Konfrontation mit dem Tod muss man aktiv das Leben suchen." Das Umfeld müsse stimmen. Bundil appelliert, auf sich zu achten und das Gespräch zu suchen – mit Familie, Freunden oder ihm samt Kollegen.

Aber wer hilft der Truppe, die in dieser Form laut Bundil seit vier bis fünf Jahren besteht? "Abstand und Auseinandersetzung sind die Schlagworte", so der Hersbrucker, der über seine Tätigkeit als Stressbewältiger bei der Wehr – dazu gab es früher noch Manfred Preiß als Feuerwehrseelsorger für den nördlichen Landkreis – zum „gut gemischten Team“ kam.

Er und die anderen Mitglieder sprechen in der Gruppe über die eigenen Geschichten. Sie wissen, wie wichtig es ist, in der bekannten Routine und im Familienleben zu bleiben. "Manchmal muss man sich selbst rausnehmen und die Nachsorge an Kollegen übergeben", weiß Bundil. Nur so können auch die Helfer der Helfer mit den Ereignissen abschließen.

Andrea Pitsch