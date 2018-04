Tac: Hersbrucker Ehepaar holt Brettspiel-Meisterschaft

Teams aus ganz Deutschland, Österreich und Rumänien am Start - vor 59 Minuten

HERSBRUCK - Das Hersbrucker Ehepaar Katrin und Martin Schaffer hat die Deutsche Meisterschaft im Brettspiel Tac gewonnen. Der Wettbewerb fand als großes Turnier mit 56 Mannschaften in Gerolsbach (Oberbayern) statt. Am Start waren Teams aus ganz Deutschland sowie aus Österreich und Rumänien.

Tac ist ein Brettspiel, das vom Prinzip her "Mensch-ärgere-dich-nicht" ähnelt, nur mit Karten und für Mannschaften. Es gewinnt das Team, das zuerst seine acht Kugeln nach Hause gebracht hat. Der Weg dorthin ist oft nervenaufreibend, denn man hat mehrere Möglichkeiten, die Pläne des Gegners zunichte zu machen. So kann man zum Beispiel Kugeln vertauschen oder mit der Tac-Karte den Zug des Gegners rückgängig machen. Noch mehr durcheinander bringen kann man die Strategie des Gegners mit den Sonderkarten Engel, Teufel, Krieger und Narr. Emotionen sind also garantiert.

In Hersbruck fanden bereits offizielle Turniere statt, zum Beispiel im Kolpinghaus der katholischen Kirche, im Gemeindehaus Ellenbach und auch in Privathäusern. "Offiziell" heißt, dass sich die Sieger für die Tac-Weltmeisterschaft qualifizieren, die alle zwei Jahre stattfindet, alternierend mit der deutschen Meisterschaft.

Auf den letzten Drücker

Beim großen Turnier in Gerolsbach wurde in zwei Gruppen zu je 28 Mannschaften gespielt. Die Hersbrucker traten unter ihrem Teamnamen "Die Rausschmeißer" an. Es galt, in fünf Vorrundenspielen möglichst viele Punkte zu sammeln, denn nur die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Nachdem dies geschafft war, mussten die Hersbrucker gegen das Team "Die Glücksritter" antreten. Nach zähem Ringen und langem Rückstand gelang den "Rauschmeißern" das Comeback auf der Zielgeraden.

Das Finale war dann ein internationaler Vergleich, Gegner: "Eh wuascht" aus Österreich. Dieses Spiel sollte sich lange und nervenaufreibend gestalten. Jedes Team hatte mehrmals die Chance zum Sieg, aber entweder hatte der Gegner im letzten Moment eine Antwort parat oder es fehlte die passende Karte. Nach langem Hin und Her und vielen "Ahs" und "Ohs" des Publikums loggten "Die Rausschmeißer" schließlich die letzte ihrer Kugeln ein und entschieden mit dem denkbar knappsten Ergebnis von 8:7 die Deutsche Meisterschaft für sich. Der Preis: ein "Fresskorb" und ein Wanderpokal. In zwei Jahren wollen Katrin und Martin Schaffer ihren Titel verteidigen.

Zum Thema

Tac ist ein Brettspiel, das auch in Hersbruck immer mehr Anhänger hat. Hier fanden ebenfalls bereits einige Turniere statt. Ziel des Spiels ist es, die eigenen vier Kugeln sowie die vier Kugeln des Teampartners ins Haus zu bringen. Man kann sich den Spielgedanken also als "Team-Mensch-ärgere-dich-nicht" vorstellen.

Gespielt wird Tac aber nicht mit Würfeln, sondern mit Karten. Diese zeigen an, welche Aktion der Spieler machen darf (Kugel aufs Feld setzen, vorwärts laufen, rückwärts laufen, Gegner aussetzen lassen und so weiter). Dabei sind einige taktische Kniffe zu beachten, um zum Erfolg zu kommen. Verkauft wird das Spiel nicht von einem großen Spielehersteller, sondern vom Tac-Verlag, der dem Erfinder des Spiels, Karl Wenning, gehört. Diesem liegen unter anderem die Unterstützung sozialer Projekte sowie die Verwendung von plastikfreien Spielmaterialien sehr am Herzen.