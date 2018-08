Unfall auf B14: Sanitäter entdeckt Verunglückten

HERSBRUCK - Einem Rettungssanitäter, der am Samstagmorgen kurz vor sieben Uhr auf dem Weg zu seinem Dienst in Hersbruck war, fiel das völlig demolierte Straßenschild an der B 14-Ausfahrt Hersbruck-Süd auf. Er vermutete einen Unfall, alarmierte die Polizei und kehrte mit Verstärkung zurück.

Durch das völlig demolierte Straßenschild wurde der Sanitäter auf den Unfall aufmerksam. Foto: K. Bub



Der völlig zerstörte Mazda des 50-jährigen Kirchensittenbachers lag von der Straße uneinsehbar im Graben. Der Mann hatte sich selbst aus dem Wrack befreien können. Die Rettungssanitäter brachten ihn mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg.

Der Kirchensittenbacher war nach ersten Erkenntnissen von der Nachtschicht gekommen und Richtung Henfenfelder Knoten unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, das Straßenschild sowie einen Baum rammte und im Graben verschwand. Die Feuerwehr Hersbruck sicherte die Unfallstelle ab und half bei der Bergung des Autowracks.

