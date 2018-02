Wegen Defekt: Zug in Tunnel bei Neuhaus evakuiert

97 Reisende mussten die Regionalbahn unter Aufsicht der Feuerwehr verlassen - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Am Freitagnachmittag musste die Deutsche Bahn zusammen mit der örtlichen Feuerwehr einen Regionalzug in einem Tunnel bei Nehaus an der Pegnitz evakuieren. Der Grund war ein technischer Defekt. Der Einsatz zog sich bis in die frühen Abendstunden.

Der Regionalzug war auf dem Weg von Nürnberg nach Hof als er gegen 15.15 Uhr in einem Tunnel bei Neuhaus an der Pegnitz liegen blieb. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber Nordbayern.de mitteilte, kam es in einem der vorderen Waggons zu einem technischen Defekt. Dadurch konnte der Zug seine Reise nicht fortsetzen.

Die örtliche Feuerwehr musste in Zusammenarbeit mit dem Notfallmanager der Deutschen Bahn insgesamt 97 Reisende evakuieren. Da aus Sicherheitsgründen jeder Fahrgast einzeln über die Gleise begleitet werden musste, zog sich der Einsatz bis in die frühen Abendstunden hin. Die Strecke konnte erst gegen 19.15 Uhr wieder freigegeben werden.

Die evakuierten Insassen konnten in Vorra in einen anderen Zug umsteigen und ihre Reise fortsetzen. Eine Person musste wegen Kreislaufproblemen notärztlich versorgt werden.

