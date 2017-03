16-Jähriger verunglückt bei Herzogenaurach tödlich

Leichtkraftrad kollidiert zwischen Welkenbach und Hans-Ort-Ring mit Auto - vor 1 Minute

HERZOGENAURACH - Am Montagmorgen ist es bei Herzogenaurach zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Die Kollision ereignete sich auf der Staatsstraße 2263 zwischen Welkenbach und dem Hans-Ort-Ring.

Bilderstrecke zum Thema

Ein 16-Jähriger Motorradfahrer ist am Montagmorgen bei Herzogenaurach tödlich verunglückt. Er war beim Überholen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Opel Signum kollidiert. Der Jugendliche erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.