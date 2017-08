173 Tonnen Stahl: Promis weihen neue "Puma Bridge" ein

Party zur Eröffnung der 85 Meter langen Puma-Brücke über die Nordumgehung - 14.07.2017 11:48 Uhr

HERZOGENAURACH - Sportlich hat die Sportartikel-Firma ihre "Puma Bridge", die spektakuläre Brücke über den Hans-Ort-Ring zum nördlichen Erweiterungsbau, eröffnet. Und Ehrengast Merlene Ottey war selbst erstaunt, wie blitzschnell sie auch mit 57 noch aus dem Startblock kam.

Die Sprint-Legende aus Jamaika, neunfache olympische Medaillengewinnerin zwischen 1980 und 2000, zweifache Weltmeisterin über 200 Meter, gab sogar dem zweiten Ehrengast das Nachsehen: dem ebenfalls nicht gerade langsamen, obendrein ein Jahr jüngeren Lothar Matthäus. Puma-Chef Björn Gulden konnte mit einschlägigem Schuhwerk dem amtsgemäß markenneutral gekleideten Bürgermeister German Hacker auf den vierten Platz verweisen.

Direkt über den Hans-Ort-Ring erstreckt sich die nagelneue Puma Bridge in Herzogenaurach. Die ersten Schritte über das Verbindungsstück zwischen den Puma-Gebäuden waren den Ehrengästen vorbehalten: In einem heißen Sprint schlug die jamaikanische Sprintlegende Merlene Ottey ihren Mitstreiter Lothar Matthäus und durfte als Gewinnerin das Einweihungsband durchschneiden.

Und, sagte Gulden unserer Zeitung, er sei "superstolz" auf das Bauwerk. Als man die Entscheidung für den Neubau und die Verbindungsbrücke gefällt hat, sagte Gulden weiter, "ging es Puma ja nicht so gut". Deshalb sei er richtig "happy", dass man es verwirklichen könne und alles so planmäßig laufe.

Auch dem größeren Konkurrenten adidas zollte Gulden später öffentlich Respekt. Die Nachbarn von der World of Sports hätten sich ausgesprochen fair dem Projekt gegenüber verhalten. Und die Begleitung des Vorhabens durch die Stadt sei so gut und unbürokratisch gewesen, wie er es woanders noch nie gesehen habe.

Nach ihrem "Sprintsieg" überließ man es Merlene Ottey, das Band durchzuschneiden. Damit gab sie eine 85 Meter lange, aus 173 Tonnen Stahl und viel Glas konstruierten Brücke frei, die neun Meter über der Fahrbahn der Nordumgehung mit Stahltrossen an einem 35 Meter hohen Pylon hängt. Sie verbindet im dritten Stockwerk, der Ebene des Betriebsrestaurants, den neuen Verwaltungsbau, den man im August 2018 beziehen will, mit dem bestehenden "Puma Vision"-Hauptquartier.

