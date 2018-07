68-Jähriger übersah Auto: Fünf Verletzte

Folgenschwerer Unfall an der Einmündung Staatsstraße 2263/Hans-Ort-Ring - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag an der Einmündung Staatsstraße 2263/Hans-Ort-Ring.

Ein 68-Jähriger kam mit seinem Audi A4 aus Richtung Welkenbach und wollte an der Einmündung nach links in den Hans-Ort-Ring einbiegen. Dabei übersah der Mann einen von links den Berg hinunterfahrenden Mercedes, der mit insgesamt vier jungen Männern besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß — der Audi schleuderte gegen die Leitplanke auf der gegenüberliegenden Seite, der Mercedes blieb beschädigt in der Einmündung stehen.

Der 68-Jähriger war zunächst eingeklemmt, konnte aber befreit werden. Alle fünf Unfallbeteiligten wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Die Herzogenauracher Feuerwehr regelte den Verkehr und band ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab. Immer wieder mussten die Ehrenamtlichen dabei mit uneinsichtigen Verkehrsteilnehmern diskutieren, die durch die Absperrung fahren wollten.

