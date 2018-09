Adelsdorf: Schüler im Bus leicht verletzt

ADELSDORF - Leicht verletzt worden ist am Mittwochmorgen ein Schüler in einem Bus in Adelsdorf.

Der Linienbus war am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Marktplatz unterwegs. In einer engen Kurve auf Höhe der Bahnhofstraße kam ihm ein Renault Twizzy auf seiner Fahrspur entgegen, so dass der Bus stark abbremsen musste.

Ein Schüler stieß dadurch von innen gegen die Frontscheibe und wurde leicht verletzt. An der Scheibe entstand Sachschaden. Die Polizei Höchstadt bittet den Twizzy-Fahrer oder Zeugen, sich zum Unfall unter der Telefonnummer 09193 - 63940 zu melden.

