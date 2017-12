Adelsdorf: Zwei Unfälle nach Kerwabesuch

Alkohol im Spiel: 19-Jähriger hatte Fahrzeug nicht mehr im Griff - 15.10.2017 16:40 Uhr

ADELSDORF - Ein 19-Jähriger hat sich nach einem Kerwabesuch alkoholisiert ans Steuer gesetzt und hat gleich zwei Unfälle gebaut.

Symbolbild Polizei © colourbox.com



Am Sonntag um 2.20 Uhr ist der Polizei Höchstadt mitgeteilt worden, dass ein Fahrzeugführer in Adelsdorf über eine Verkehrsinsel gefahren sei und dabei zwei Verkehrszeichen beschädigt habe. Der Schadensverursacher sei aber sofort davongefahren. Während der Unfallaufnahme und Sicherung der zurückgebliebenen Fahrzeugteile wurde dann ein weiterer Unfall in der Nähe gemeldet.

Dort war ein Pkw gegen ein geparktes Auto geprallt und danach in einen Zaun gefahren. Es stellte sich schnell heraus, dass beide Unfälle von einem 19-jährigen Fahrer verursacht worden waren, der zuvor die Kirchweih besucht hatte. Der junge Mann war mit knapp 1,7 Promille erheblich alkoholisiert. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Den jungen Mann erwarten mehrere Strafverfahren. Die Sachschäden belaufen sich auf 25000 Euro.