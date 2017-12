Adidas legt Grundstein für neues Kita-Gebäude

2330 Quadratmeter Nutzfläche in Konzernzentrale des Herzogenauracher Konzerns - 10.11.2017 20:44 Uhr

HERZOGENAURACH - Kinderbetreuung ist ein wichtiges Angebot, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Die Erkenntnis hat die Personalvorständin von adidas, Karen Parkin, am Freitag geäußert. Der Anlass: die Grundsteinlegung für die zweite Kindertagesstätte in der Konzernzentrale World of Sports.

Kommt ins Fundament: Die Kinder übergeben die kupferne Kapsel an den Polier Rainer Gruber. Rechts die für Familienangebote und Kinderbetreuung zuständige adidas-Managerin Edith Ebbesmeyer. © Horst Linke



Die kupferne Zeitkapsel mit den beiden Herzogenauracher Tageszeitungen, einem Notenblatt des Lieds, das Kinder beim Festakt sangen, und natürlich einem Kinderschuh des Erfolgsmodells "Stan Smith" haben ein paar Dutzend Kinder aus der schon bestehenden "World of Kids" auch selbst zur Baustelle getragen und sie Polier Rainer Gruber von der Baufirma übergeben. Der ließ sie mit dem Bagger im Fundament vergraben. Im September 2018 soll die zweite "World of Kids" eröffnet werden — für 48 Krippen- und 75 Kindergartenkinder. 39 Mitarbeiter werden sich um sie kümmern, darunter auch ein Sportpädagoge und Köche, denn wie in der ersten Kinder-Welt von adidas wird der Nachwuchs der Firmenmitarbeiter frisch bekocht.

Bei den Dimensionen der neuen Tagesstätte hat selbst Bürgermeister German Hacker, der schon viele durchaus stattliche Aufträge für Kita-Bauten der Stadt unterzeichnet hat ein wenig gestaunt. 2330 Quadratmeter Innenfläche wird der energieeffiziente Holzbau der "Querwärts"-Architekten bieten und satte 7460 Quadratmeter Freigelände.

Das ist noch großzügiger als die erste "World of Kids" der Firma, die seit 2013 betrieben wird und für 110 Kinder Platz hat. Auch weiteres ist neu, sagte Karen Parkin. Erstmals wird eine "Ad-Hoc-Gruppe" angeboten für Kinder von vorübergehend Beschäftigten. 15 temporäre Plätze soll diese bieten, fünf zusätzliche Pädagogen stehen dafür zur Verfügung.

Neubau eine "World of Kids"-Erweiterung

Betrieben wird die zweite Kinder–Welt wie die erste auch vom Kinderzentrum Kunterbunt aus Nürnberg. Der Neubau ist eine Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte, keine eigenständige Einrichtung.

Trotzdem, und für den Finanzvorstand des Unternehmens, Harm Ohlmeyer, auch von besonderem Reiz, liegen im Norden der World of Sports bald gleich drei Kinderzentren. Denn außer den künftig zwei Kita-Gebäuden gibt es ja auch noch den Waldkindergarten der Sportartikelfirma, eröffnet im März, 20 Kinder stark und intern "Fox-Gruppe" genannt.

Damit nimmt die Firma – wie andere auch — den Gemeinden im Landkreis etwas Arbeit ab, sagte Landrat Alexander Tritthart. In ERH gebe es dank des Zuzugs einen enormen Bedarf an Kita-Plätzen, aber inzwischen auch eine enorme Betreuungsquote. Gleichwohl erkennen die großen Unternehmen und auch die ersten mittleren, wie wichtig arbeitsplatznahe Betreuungsplätze sind, so der Landrat.

Karen Parkin beschrieb es so: adidas wolle die besten Kräfte an sich binden und auch Frauen in leitende Positionen bringen. Deshalb brauche es attraktive Betreuungsangebote. Harm Ohlmeyer nannte Zahlen: Binnen eines Jahres hat man 500 Mitarbeiter neu eingestellt. Das Durchschnittsalter bei adidas liegt bei 31 Jahren. Kinderbetreuung ist da ein Muss.

