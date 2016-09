Auf Kerwa folgte Klinik: 15-Jährige mit zwei Promille erwischt

Junges Mädchen hatte sich auf Falkendorfer Kirchweih betrunken - vor 1 Stunde

FALKENDORF - In der Nacht zum Sonntag musste eine 15-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Mädchen war stark alkoholisiert auf der Kirchweih in Falkendorf aufgegriffen worden. Besucher mussten Schlimmeres verhindern.

Gegen 2.30 Uhr sorgte auf der Falkendorfer Kirchweih laut Polizeiangaben eine 15-Jährige mit "Schreikrämpfen" für Aufsehen. Die Mädchen hatte zuvor reichlich Alkohol getankt, wie auch der durchgeführte Alkoholtest deutlich bestätigte.

Mit zwei Promille musste die Jugendliche vor Schlimmerem bewahrt werden. Besucher stoppten die 15-Jährige, als sie in einen Bach zu fallen drohte und versuchte, auf die Straße zu laufen.

Die Heranwachsende wurde mit Verdacht auf eine Alkohlvergiftung in eine Kinderklinik gebracht, die Eltern sind über den Vorfall informiert.

