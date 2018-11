Auto überschlägt sich bei Glatteis: 56-Jährige eingeklemmt

VW Fox geriet in einer Kurve bei Oberlindach ins Schleudern - vor 1 Stunde

OBERLINDACH - Bei Glatteis wurde der VW Fox einer 56-jährigen Frau auf der Verbindungsstraße zwischen Oberlindach und Boxbrunn im Landkreis Erlangen-Höchstadt ins Bankett geschleudert. Dort überschlug sich das Auto. Die Fahrerin wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Nachdem sich der VW überschlagen hatte, wurde die 56-jährige Fahrerin in dem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt. © NEWS5



Nachdem sich der VW überschlagen hatte, wurde die 56-jährige Fahrerin in dem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt. Foto: NEWS5



Die 56-Jährige war am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr mit ihrem VW Fox auf der Staatsstraße 2263 von Oberlindach in Richtung Boxbrunn unterwegs. In einer Kurve kam das Auto laut Angaben der Polizei aufgrund von Glatteis von der Straße ab und geriet ins Schleudern. Der VW Fox schlitterte daraufhin ins Bankett, wo er sich überschlug und dann mit schwer eingedrücktem Dach liegen blieb. Die Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von den Feuerwehren aus Weisendorf und Höchstadt befreit werden. Sie erlitt laut Polizei zwar nur leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Bilderstrecke zum Thema VW Fox überschlägt sich bei Glatteis: 56-Jährige verletzt Bei Eisglätte geriet ein VW Fox am Dienstagabend bei Glatteis auf der Staatsstraße zwischen Oberlindach und Boxbrunn ins Schleudern, schlitterte ins Bankett und überschlug sich. Die 56-jährige Fahrerin wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der VW Fox wurde völlig zerstört.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm