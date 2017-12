Autofahrer rammt Notarztwagen in Herzogenaurach

Blaulicht und Martinshorn hatte der Pkw-Fahrer übersehen - 07.10.2017 10:05 Uhr

HERZOGENAURACH - Am Freitag kam es an einer Kreuzung in Herzogenaurach zu einem Zusammenprall zwischen einem Einsatzfahrzeug und einem Autofahrer. Der Rettungswagen konnte seine Einsatzfahrt nicht weiter fortsetzen.

In den Mittagstunden kam es am Freitag an der Kreuzung Hans-Ort-Ring zu einer Kollision zwischen einem Notarztfahrzeug und einem Auto. Der Pkw-Fahrer bog auf einer Kreuzung ab, die der Rettungswagen bei Rot überqueren wollte.

Der 44-Jährige gab laut der Polizei an, das eingeschaltete Martinshorn und Blaulicht des Einsatzwagens nicht wahgenommen zu haben. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Notarzt konnte seine Einsatzfahrt nicht fortsetzen, der Verursacher ebenso wenig. Die Beteiligten blieben unverletzt.

