B 470 bei Adelsdorf ist endlich wieder frei

Bundesstraße wurde vier Wochen lang saniert - vor 45 Minuten

ADELSDORF - Die „Punktlandung“ hat geklappt: Klaus Rupprecht war am gestrigen Freitag, Punkt 12.30 Uhr, der Mann, der ganz unspektakulär bei Adelsdorf die B 470 nach ihrer vier Wochen dauernden Sanierung wieder für den Verkehr frei gab.

Punkt 12.30 Uhr wurde an der B 470 damit begonnen, die Absperrungen wegzuräumen. Foto: Spörlein



Der Verkehrssicherungs-Experte der Nürnberger Firma Hahn stand in ständigem Kontakt mit den noch auf der frisch sanierten Straße am Feinschliff arbeitenden Bauarbeitern, bevor er die Absperrungen von der Straße räumte. Auch Adelsdorfs Bürgermeister Karsten Fischkal überzeugte sich davon, dass der Verkehr auf der B 470 nun wieder fließt.

Rupprecht startete mit der Freigabe der Bundesstraße an der Einmündung der Staatsstraße Richtung Neuses, als letztes wurden die Warn- und Einfahrtsverbotsschilder auf Höhe der Sandgrube nahe der A 3 entfernt. In erster Linie müsse der Lkw-Verkehr zum Aldi-Zentrallager wieder ordentlich fließen, so Rupprecht, da sich der Lieferverkehr aus Richtung Neuses und Forchheim kommend — in Missachtung der Umleitung — meist durch die enge Ortsdurchfahrt schlängelte.

Am späten Nachmittag floss dann wieder der „normale“ Verkehr durch die Großgemeinde. Fischkal dankte den Adelsdorfer Bürgern für ihre Geduld im Zusammenhang mit den umfangreichen Umleitungen.

