Nach einem starken Jahresstart setzt sich Puma höhere Ziele für 2017. Der Konzernumsatz kletterte im ersten Quartal währungsbereinigt um rund 15 Prozent auf gut eine Milliarde Euro, wie der fränkische Sportartikelhersteller am Mittwoch vor der Hauptversammlung mitteilte. Eindrücke aus Herzogenaurach.

Markus Rehm, Goldjunge bei den Paralympics in Rio, auf der World of Sports von adidas

Das Turnier in Herzogenaurach bietet jährlich eine Plattform für die Turn-Talente der Region. Auch diesmal standen Mannschaftswettkämpfe mit Einzelwertung am Balken, Boden, Kasten und Bock an.