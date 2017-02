Beißerei unter Hunden: Frauchen verletzt

WEISENDORF-MITTELDORF - Beim Versuch, zwei Hunde voneinander zu trennen, die sich ineinander verbissen hatten, ist eine Herzogenauracherin verletzt worden.

Der Hund einer Spaziergängerin hat sich am Montagvormittag in der Nähe des Reiterhofes in den Hund einer 49-jährigen Herzogenauracherin verbissen. Nur unter größter Kraftanstrengung gelang es den beiden Frauen, ihre Vierbeiner voneinander zu trennen. Dabei zog sich die Herzogenauracherin gravierende Verletzungen zu.

Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte Spaziergängerin wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet eventuelle Zeugen des Vorfalls darum, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach in Verbindung setzen.

