Besitzer gefunden: Die Spatenstich-Katze heißt Sammy

Die Nordbayerischen Nachrichten haben die Besitzer des Tieres ausfindig gemacht - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Wie sich eine Katze aus der Herzo Base auf Samtpfoten ins Herz der Internet-Community schlich und dabei alle Rekorde auf der Facebookseite der Nordbayerischen Nachrichten brach – ein lustiges Lehrstück über die lawinenartige Entwicklung viraler Videos.

Schon immer ein Streuner: So sah Sammy vor einigen Jahren aus, für ein aktuelles Pressefoto war er nicht zu haben - wie so oft war der Kater unterwegs im Norden Herzogenaurachs. © privat



Was war passiert? NN-Reporter Hans von Draminski war am Montagmittag beim Spatenstich für die neue Kindertagesstätte im Bauabschnitt II der Herzo Base. Vor dem symbolischen Akt sprechen traditionell der Bürgermeister und Vertreter des Trägers (in diesem Fall die evangelische Kirchengemeinde) ein paar Worte zum Bau.

So auch diesmal. Bürgermeister German Hacker hatte gerade zu seiner Rede angesetzt, da näherte sich von der Seite eine Katze. Irgendwie hatte der Berichterstatter da den richtigen journalistischen Instinkt und nahm den selbstbewusst daherkommenden Vierbeiner mit der Handy-Kamera ins Visier.



Wer kennt diese Katze? Beziehungsweise wer kennt die Besitzer? Wir nehmen alle sachdienlichen Hinweise entgegen. © Hans von Draminski



Und dann geschah wirklich etwas Lustiges: Das Tier gesellte sich zunächst zu den Rednern, was schon die ersten Lacher im Publikum zur Folge hatte. Auch der durchaus nicht unerfahrene Lokalpolitiker Hacker konnte nicht immer ernst bleiben – und schon gar nicht mehr, als die Katze unter den Talar von Pfarrerin Nina-Dorothee Mützlitz schlüpfte.

In der Redaktion angekommen, führte der Reporter das knapp eineinhalbminüte Filmchen vor. Einhellige Meinung der Kollegen: Das müssen wir unseren Usern zeigen. Und der Clip ging ab wie eine Rakete, wurde geliked und hundertfach geteilt; bei deutlich über 100.000 "erreichten Personen" lag die Marke am Dienstagnachmittag – absoluter Höchststand in der gut zweijährigen Facebook-Historie der Nordbayerischen Nachrichten; und das mit großem Vorsprung.

Und da manche User in ihren Kommentaren schon eine Ahnung hatten, um welche Katze es sich handeln könnte, war auch das Finden der Besitzer nicht so schwer wie erwartet: „Unseren Sammy kennt auf der Herzo Base eh schon fast jeder“, sagt sein Frauchen, das aber ungenannt bleiben möchte.

Der neunjährige Kater sei schon von Anfang an ein rechter Streuner gewesen. Oft tagelang von zu Hause weggeblieben, aber nie sei er halb verhungert wieder heimgekommen. Wie die Besitzerin in Erfahrung brachte, ist er häufiger Gast in Büros der adidas World of Sports oder im nahen McDonalds. Und da wird er offenbar auch gerne gefüttert.

Als das Ehepaar das Video gesehen hat, "haben wir herzhaft gelacht, denn das passt zu Sammy", so die Besitzerin. Derzeit sei er noch häufiger "auf der Walz" als früher. Denn die Familie hat sich noch eine Katze zugelegt, und mit der ist sich der Kater nicht grün. Also könnte es sein, dass es künftig noch mehr über Sammys Ausflüge zu berichten gibt – der inzwischen nicht nur in Herzogenaurachs Norden so bekannt ist wie ein bunter Hund.

