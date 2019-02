"Blummazupfer Helau" und viele weitere Schlachtrufe waren am Freitag und Samstagabend aus der Weisendorfer Mehrzweckhalle zu hören. So war die erste Prunksitzung der Saison restlos ausverkauft, obwohl der Freitag immer der etwas schwächere Tag gewesen war. Auch die zweite große Prunksitzung am Samstagabend war bis auf den letzten Platz ausverkauft und die Nachfrage bei langem nicht gestillt. © Andreas Brandl