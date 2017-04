BMW kracht in Leitplanke

19-Jähriger wohl zu schnell in Hammerbacher Senke - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Die Unfallserie vom Wochenende hat sich am Sonntag fortgesetzt. Totalschaden an einem BMW meldet die Polizei am Sonntagnachmittag.

Nach der Kollision mit der Leitplanke hatte der BMW nur noch Schrottwert. © Foto: Giulia Iannicelli



Diesen hat an seinem 16 Jahre alten BMW ein 19-Jähriger verursacht. Mit einer Frau auf dem Beifahrersitz fuhr der junge Mann von Weisendorf Richtung Herzogenaurach. Im kurvigen Abschnitt zwischen Nankendorf und Hammerbach kam der Wagen wohl wegen zu hohen Tempos ins Schleudern, schließt die Polizei aus den Spuren am Unfallort. Der Fahrer konnte das Auto nicht mehr unter Kontrolle bringen.

Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Elf Leitplanken-Felder im Schätzwert von insgesamt 5500 Euro wurden umgefahren. Das Auto, geschätzt etwa 15000 Euro wert, war danach nur noch Schrott.

Die beiden Insassen kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon.