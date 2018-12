Musikalische Vielfalt war angesagt beim traditionellen Weihnachtskonzert in Hemhofen. Hier die Bilder...

Seit 40 Jahren lädt die Chorgemeinschaft Aurachtal zum Weihnachtlichen Kirchenkonzert in die Klosterkirche in Münchaurach ein. Das diesjährige Konzert war also ein Jubiläumskonzert. Hier Bilder der aufgetretenen Chöre.