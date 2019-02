Cocktailabend mit Jazz in der Herzo Bar

Loungige Livemusik von Waller bis Waits mit "Meet Me on Monday" - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Zu einer Cocktailparty mit loungiger Live-Musik lädt die Herzo Bar im alten Rathaus am Marktplatz für den kommenden Freitag ein.





"Meet Me on Monday" sind (von links) Michael Steffen (Kontrabass), Melanie Söllch (Gesang), Mathias Schneiderwind (Gitarren, Gesang) und Rainer Groh (Schlagzeug). Foto: Marion Groh



Am 15. Februar, kann man im holzgetäfelten Saal im ersten Stock ab 20 Uhr Drinks, zubereitet von Meister-Mixer Sami Alijaj und seinem Team, genießen, dabei chillen und den gepflegten Klängen der Band „Meet Me on Monday“ lauschen.

Die Gruppe ist in Herzogenaurach durchaus nicht unbekannt, denn sie hat beim Herbst-Kneipenfest, dem Herzo Festival , gleich gegenüber, in der Enoteca Dasslers aufhorchen lassen.

Mit Rainer Groh, dem Lokalchef der Nordbayerischen Nachrichten, sitzt in der Band ein bekanntes Gesicht am Schlagzeug. Sängerin Melanie Söllch, Gitarrist Mathias Schneiderwind und Bass-Mann Michael Steffen, so das Personal der Band, haben sich dem Jazz und guter Popmusik verschrieben, spielen absolut Cocktailtaugliches von Thomas "Fats" Waller bis Tom Waits, dazu Stücke aus der Feder des Gitarristen, und geben in ihren Klang-Cocktail gern auch einen Schuss Blues und Rockabilly.