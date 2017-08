Das Open Beatz-Festival gibt Gas

Grandioser Auftakt am Freitagabend; am Samstag geht's weiter - 22.07.2017 12:10 Uhr

POPPENHOF - Hochsommerlicher Sonnenschein über schläfrigen Stoppelfeldern zwischen Windrädern, Weiher und Waldrand irgendwo hinter Puschendorf – und mittendrin steigt das flirrende, wummernde, zuckende Open Beatz-Festival mit über 10.000 tanzwütigen Elektrofans.

Bereits am Donnerstag startete die Hypercat Crew das Festival für die früh angereisten Festivalgästen mit einem Einkaufswagenrave, bevor es auf der Camping Ground Stage zur Sache ging. Am Freitag mussten sich die Feierwilligen dann bis 14 Uhr mit dem selbst zusammengemischten Klangdschungel aus unzähligen generatorgespeisten Soundanlagen auf dem Campingplatz begnügen, bevor Plastik Funk auf der Main Stage das Festival offiziell eröffneten.

Drei Bühnen, drei permanente, aber grundverschiedene Parallel-Parties: Mashd´n Kutcher in stilvollem Schwarz lieferten eine perfekt choreographierte Liveshow, bevor Nervo auf der Mainstage die mit den Schatten wachsende Publikumsmenge endgültig synchron zum Hüpfen brachte. Spätestens A.N.A.L. (selbstverständlich ein Anagramm von "Alles nur aus Liebe" - ein Schelm, wer Böses dabei denkt) und Sounic kämpften um die akustische Vorherrschaft auf Lake Stage und 3rd stage, beziehungsweise dem wenigen Platz dazwischen. Im mit Spannung erwarteten Magical Forest dagegen konnte sich die Partymeute ab 18 Uhr in verzauberter Peter-Pan-Abenteuerwald-Atmosphäre ganz auf den Beat konzentrieren.

Kräftige Beats, Bungee-Jumping am See und hochsommerliche Temperaturen: Beim Open-Beatz-Festival in Herzogenaurach zieht auch 2017 wieder tausende begeisterte Fans elektronischer Musik an. Am Donnerstag und Freitag legten Acts wie Mashd'n Kutcher, Felix Kröcher oder Boris Brejcha auf - und verwandelten die Festivalbesucher in einer Partymeute.