Für gehöriges Aufsehen, oder besser „Aufhorchen“ beim Sirenenklang zur Eröffnung sorgte die Herzogenauracher Feuerwehr bei ihrem alljährlichen Aktionstag in der Stadtmitte. Hunderte von Zuschauern ließen sich das Spektakel nicht entgehen und beobachteten, wie die Brandschützer Personenrettung, die Bergung eingeklemmter Personen sowie Entlastungsschnitte an umgestürzten Bäumen simulierten.

Am Freitagmittag verlor ein Mann auf der Niederlindacher Straße im Landkreis Höchstadt-Erlangen die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte zunächst einen Baum sowie eine Laterne und prallte schließlich gegen einen weiteren Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Am zweiten Schultag blieben die Schultüten daheim, dafür bekamen die Erstklässler am zweiten Tag bei einer kleinen Feier Sicherheitstrapeze überreicht.

Diesen Tag haben viele Kinder herbeigesehnt: den ersten Schultag. In der Carl-Platz-Schule in Herzogen war es wie in den anderen Grundschulen ein besonderer Tag.