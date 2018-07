Während am Freitag noch kurze Shorts und Sonnenbrille am Festivalgelände Pflicht waren, mussten sich die Besucher am Samstag gegen jede Menge Wasser wappnen. Weil es den ganzen Tag regnete, glich der Festplatz einem Matschfeld. Das tat der guten Laune jedoch keinen Abbruch. Die Festivalfans tanzten einfach mit Gummistiefeln vor der Bühne. © Hans von Draminski