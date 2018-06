Über neun Bands, mehr als 15 Stunden Musik und super Wetter konnten sich die Gäste des "Baserock" der Musikinitiative Herzogenaurach am Wochenende freuen. Den Auftakt am Freitagabend gestaltete die "ATM Bluesband" etwas ruhiger, ehe es im Anschluss mit "Second Friday" und "ReAct" etwas rockiger wurde. Am Samstagabend gaben sich dann "Kalapi", "Bullhead" und die junge Herzogenauracher Band "Back in the Day" das Mikrofon in die Hand.