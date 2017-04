"Die Dasslers" - Familiensaga samt Sportgeschichte

HERZOGENAURACH - Sie sind ein Stück fränkische Wirtschaftsgeschichte: Die Dasslers formten aus Herzogenaurach das Sportartikelzentrum der Welt, gründeten mit Adidas und Puma Weltunternehmen. Jetzt wird ihre Geschichte zum zweiten Mal verfilmt - diesmal von der ARD.

Die Brüder Adi (Christian Friedel, l.) und Rudi (Hanno Koffler) in einer Szene des Films "Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen". Die ARD zeigt das Familienepos am 14.04.2017 um 20.15 Uhr. Foto: Wiedemann & Berg/Martin Spelda/ARD/Degeto/dpa



Zeitlich gesehen sind die ARD und ihre Produktionsge­sellschaft Degeto zweiter Sieger. Obgleich man fast parallel mit den RTL­Machern das Film-Projekt ange­gangen war, legte der private Sender vor: Der Spielfilm "Duell der Brüder – die Geschichte von Adidas und Puma" hatte exakt vor einem Jahr, am Kar­freitag 2016, Premiere. Und jetzt vor zwei Wochen wurde er sogar schon wiederholt - noch ehe das öffentlich­rechtliche Produkt "Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen" am Karwochenende heraus kommt.

Dieses Rennen ging verloren, den­noch: Helmut Fischer ist überzeugt, dass die ARD­-Produktion "ein großer Publikumserfolg" wird. Der ehemali­ge Werbeleiter von Puma ist noch immer für die Archivalien der Firma zuständig und selbst ein wandelndes Puma-Archiv. Fischer war Ansprech­partner für Schauspieler, Regisseure und Produzenten, hat die Drehorte bei Prag und in Nürnberg besucht und das Filmteam mit Material zur Fir­mengeschichte, zu historischen Schu­hen, Textilien, Katalogen, Kontakten und Erinnerungen versorgt. Für ihn ist der Zweiteiler nicht nur ein span­nendes Familiendrama, sondern deut­lich authentischer und den histori­schen Tatsachen weitaus näher als die Produktion des Privatsenders.

Differenzierter gezeichnet

Vor allem die Figur des Puma-Grün­ders Rudolf Dassler sieht Fischer bei der ARD differenzierter gezeichnet: als emotionalen, später gebrochenen Charakter und nicht auf den "Böse­wicht" des Dramas reduziert. Über­dies, lobt Fischer, werde sein einstiger Chef von Hanno Koffler "ausgezeich­net gespielt". Beide Herzogenaura­cher Sportartikel-Konzerne haben die Produktion unterstützt und arbeite­ten mit der für die Recherche zuständi­gen Produzentin zusammen.

Auch Adidas, so Deutschland-Pres­sesprecher Oliver Brüggen, hat den für Kostüme und den Szenenbau zuständigen ARD­Mitarbeitern das Firmenarchiv geöffnet. Das "History Management" des Dreistreifen-Kon­zerns verlieh Schuhe als Vorlage für Repliken, beurteilte die Nachbauten und gab Textilien zum Nachschnei­dern frei. So ist unter anderem der hellblaue Trainingsanzug entstanden, den Adi-Dassler-Darsteller Christian Friedel in der Anfangs-Schlüsselsze­ne trägt: Während des für die bundes­deutsche Mannschaft siegreichen Fuß­ball- WM-Finales 1974 - in seinen Schuhen und Trikots - erreicht ihn die Nachricht, sein älterer Bruder lie­ge im Sterben - und er ist außerstan­de, die letzte Chance zur Versöhnung wahrzunehmen.

Wie es zu dieser Zerrüttung kom­men konnte, erzählt der ARD­Film in Rückblenden. Und er enthält - wohl dank der guten Recherche der Produ­zenten und der Offenheit ihrer Herzo­genauracher Ansprechpartner - den Hinweis, dass die Dasslers zwar zu erbitterten Konkurrenten wurden, sich aber doch nicht zeitlebens mie­den. Mindestens ein Treffen der Brü­der in einem Nürnberger Hotel ist überliefert und in dem Film auch ange­sprochen - ebenfalls eine Schlüssel­szene am Schluss des zweiten Teils.

Misstrauen und Neid

So wird die Produktion allen drei Subtiteln gerecht. Sie erzählt von den Pionierzeiten in den 20er Jahren, dem Aufstieg zu Zeiten der Nazi-Diktatur, und den Keim der Zerrüttung im Krieg, als Rudolf eingezogen, Adolf als unabkömmlich eingestuft, weiter­machen darf, wenn auch mit der Pro­duktion von Panzerfäusten. Misstrau­en und Neid entzweien die Brüder und die Tatsache, dass sich deren Frauen Käthe und Friedel nie wirklich moch­ten, fördert die Trennung.

Das Verdienst des Zweiteilers: Er erzählt die dramatische Geschichte weiter bis 1974 und illustriert damit auch den grundlegenden Wandel im Weltsport, den die Brüder aus Herzo­genaurach wegen ihrer Rivalität bewirkt haben. Die Film-Bilder sind eindringlich: Geldbündel werden in Sporttaschen gepackt, Umschläge mit Scheinen in Spinde, Trainingsanzüge und Schuhkartons gesteckt - der Mar­ken- Wettlauf kostet den Leistungs­sport die Unschuld.

Der Coup von Adolfs Sohn Horst bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne, der den Athleten Adidas-Schuhe schenkte, während die von Puma im Zolllager feststeckten. Das Verbot des von Puma entwickelten Bürstenschuhs rechtzeitig vor den Spielen in Mexico City 1968. Die "Revanche" von Rudolfs Sohn und Fir­menerben Armin, der gegen Abspra­chen den Fußball-Star Pelé für Puma einkaufte, all dies wird erzählt, teils mit Filmmaterial von Wettkämpfen.

Mehr als ein Familiendrama. Auch ein Wirtschaftskrimi. Kein Wunder, dass beide Insider, sowohl Oliver Brüggen als auch Helmut Fischer Regie und Schauspieler loben. Cyrill Boss, einer der beiden Regisseure, gibt das Lob zurück. Den Zugang zu der Geschichte habe man ihm und seinen Kollegen Philipp Stennert in Herzo­genaurach leicht gemacht, die Origi­nalschauplätze gezeigt und alle Aus­statter, Szenenbauer mit Material bes­tens versorgt. Das ging ins Detail bis zum Wirtshausschild vom Heller-Bräu.

Stadt war "zu renoviert"

Der wirtschaftliche Aufstieg und das Wachstum, das unter anderem die Dasslers in ihrer Heimatstadt ausge­löst haben, hat freilich Dreharbeiten hier unmöglich gemacht: "zu reno­viert" sei alles. So fand man in der Nähe von Prag einen Herzogenaurach-Ersatz. Die beiden Stadttürme wur­den in 3D abfotografiert und am Com­puter in die Filmbilder einmontiert und erzeugen einen recht stimmigen Eindruck.

Für die Nachkriegszeit taugt Tsche­chien, nicht mehr so ganz als Kulisse für das westliche Wirtschaftswunder. Man fand, so Cyrill Boss, in Nürnberg eine Villa im Stil der Zeit und verlegte die Wohnsitze der Helden dorthin.

Helmut Fischer, der die Protagonis­ten persönlich kannte, kann ihren Dar­stellern nur große Authentizität bescheinigen. Und das, obwohl weder Alina Levshin (Käthe Dassler) noch Hannah Herzsprung (Friedl Dassler), Christian Friedel (Adi) und Hanno Koffler (Rudi) vor ihrer Rolle etwas über die Gründer-Familie, geschwei­ge denn über deren Tragik gewusst hatten. So die Hauptdarsteller über­einstimmend im Gespräch mit unserer Zeitung.

Christian Friedel hat sich unter anderem in Gesprächen mit Adi Dass­lers noch lebender Tochter Sigrid auf seine Rolle vorbereitet, Familienalben und Schmalfilme zu sehen bekom­men. In Herzogenaurach waren er und seine Film-Gattin vor und während der Produktion nicht. Hanno Koffler und Hannah Herzsprung konnten sich ansehen, was aus "ihrer Firma" gewor­den ist. "Beeindruckend", so Koffler.

