Die Carl-Platz-Schule in Herzogenaurach und die Grundschule in Weisendorf begrüßten am Dienstag ihre neuen Erstklässler. Strahlende Augen und riesige Schultüten waren keine Seltenheit - dazu gab es ein einfallsreiches und buntes Rahmenprogramm zur Begrüßung, das Freude auf die kommende Jahre machte. © Franziska Reeg