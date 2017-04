Die Turnerschaft Herzogenaurach richtete die "Herzo-Turnia" 2017 in der Sporthalle des Gymnasiums aus: Mannschaftswettkämpfe mit Einzelwertung am Balken, Boden, Kasten und Bock standen an. Die Mädchen und jungen Frauen lieferten sich dabei einen Schlagabtausch am Balken. Auf den Matten im Burgstaller Weg bestand eine Mannschaft aus bis zu fünf Athletinnen, wobei an jedem Gerät die drei besten Ergebnisse für die Teamwertung zählten. © Berny Meyer